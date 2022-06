Un Franco-Albertain contre Sidney Crosby, Connor McDavid et Nathan MacKinnon

Le gardien de but Zachary Sawchenko se souviendra longtemps de sa saison 2021-2022. Le Franco-Albertain a pu réaliser son rêve de jouer dans la plus grande ligue de hockey au monde, la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le parcours du gardien de 24 ans a été semé d’embûches, mais cela ne l’a jamais empêché d’avoir un objectif en tête.

Même s’il a été ignoré au repêchage de la LNH en 2016, même s’il a dû jouer pendant deux saisons au sein du circuit universitaire canadien et même s’il n’a presque pas joué durant ses deux premières saisons professionnelles, il a atteint son but.

Au total, les Sharks l'ont envoyé sur la glace lors de sept rencontres. Il a conservé un dossier d'une victoire, deux défaites et une défaite en prolongation, avec une moyenne de 3,35 et un pourcentage d'efficacité de ,901.

« La chose dont je suis le plus fier est que j’ai pu prouver à tous ceux qui n’avaient pas confiance en moi que je pouvais le faire. » — Une citation de Zachary Sawchenko, gardien de but, Sharks de San José

La saison dernière, le gardien natif de Calgary a signé un contrat de la LNH avec les Sharks, mais cela avait simplement pour but de l'envoyer à l’équipe d’entraînement de la formation californienne.

Une première présence

À la fin du mois de décembre, la COVID-19 a touché quelques gardiens de l’organisation des Sharks et c’est le Franco-Albertain qui a été appelé afin de seconder James Reimer, le gardien numéro un de l’équipe.

Zachary Sawchenko ne s’attendait pas à fouler la patinoire.

Je pense que je vivais un de mes pires moments dans la Ligue américaine. On avait mal joué depuis le début de la saison et j’étais déçu de mes performances.

Le 2 janvier, les Sharks affrontent les Penguins à Pittsburgh. James Reimer accorde six buts en première période et l’entraîneur décide d’envoyer sa recrue dans la mêlée.

Chargement de l’image Le gardien Zachary Sawchenko a disputé son premier match dans la LNH face aux Penguins à Pittsburgh. Photo : Associated Press / Gene J. Puskar

Ce n’est pas de cette façon que le jeune gardien avait imaginé son premier match dans la LNH , mais en y repensant, il croit que c’est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver.

Ça a enlevé beaucoup de pression, car nous perdions 6-1 et il n’y avait pas vraiment d’attente envers moi. C’était à moi de profiter de l’opportunité et j’ai eu du fun.

Contre toute attente, grâce au brio de leur gardien, les Sharks se sont repris enfilant 4 buts pour un pointage de 6-5. L’ancien des Golden Bears de l’Université de l’Alberta bloque les 20 premiers lancers contre lui avant de laisser passer le 21e a 2:01 de la fin de la troisième période. Les Penguins ont ajouté un but dans un filet désert pour une victoire de 8-5.

Malgré la défaite et même s’il n’a disputé que deux périodes, Zachary a été nommé troisième étoile de la rencontre.

Sidney Crosby et ses coéquipiers des Penguins savaient qu’il s’agissait pour lui d’une première présence dans la LNH , mais ne l’ont pas félicité pour sa performance pour autant.

Je pense qu’ils étaient un peu frustrés de voir qu’un gars qui a une mauvaise saison dans la Ligue américaine a pu être responsable d’une remontée dans un match de la LNH.

Après Crosby, McDavid

La deuxième sortie de Zachary Sawchenko s'est effectuée contre les Oilers d'Edmonton et n’a duré que deux minutes et onze secondes.

James Reimer a eu des problèmes d’équipement et le Franco-Albertain l’a remplacé pour la fin de la première période.

C’était un des premiers matchs de Jay Woodcroft derrière le banc des Oilers et quand il m’a vu entrer dans le match, il a envoyé sur le jeu McDavid avec Draisaitl et Nugent-Hopkins puis en défense Nurse et Bouchard.

Les Oilers n’ont réussi que deux lancers, qui ont été bloqués par Zachary Sawchenko.

Chargement de l’image Zachary Sawchenko a été appelé en renfort après une blessure de James Reimer, lors d'un match face aux Golden Knights de Vegas. Photo : Getty Images / Ethan Miller

Le 1er mars, son équipe affronte les Golden Knights à Vegas. En première période, James Reimer se blesse et n’est pas en mesure de revenir au jeu.

Comme à Pittsburgh, le gardien recru passe deux périodes devant le filet. Une bonne sortie, malgré la défaite : il a repoussé 18 des 20 tirs des Golden Knights dans un revers de 3-1.

Arrivée d’Alex Stalock

La blessure de James Reimer est sérieuse et son remplaçant habituel, Adin Hill, est aussi blessé. D’un coup, Zachary devient le gardien numéro un des Sharks.

Avec quatre jours entre le match à Vegas et le suivant à Nashville, San José fait l’acquisition d’Alex Stalock : un gardien expérimenté, qui n’a disputé que cinq rencontres en deux saisons, toutes dans la Ligue américaine.

Depuis des semaines, les supporteurs des Sharks réclamaient un départ pour Zachary Sawchenko, mais c'est plutôt Alex Stalock que l’entraîneur, Bob Boughner, envoie sur la glace face aux Predators.

Le gardien de 34 ans a accordé 6 buts sur 28 tirs avant d’être remplacé par Zachary Sawchenko à la 46e minute de jeu. Alors que son équipe tirait de l’arrière 6-0 en troisième période, le gardien de l’Alberta accorde 2 buts sur 8 lancers.

Un premier départ, puis une première victoire

Les Sharks jouaient dès le lendemain à Anaheim, l’entraîneur-chef décide alors de confier le filet à son jeune gardien.

Je pense qu’il s’est dit "OK, qu’est-ce qu’on a à perdre à mettre le jeune dans les buts." J’étais chanceux, car ma copine et mon père étaient là pour le match.

Avant le match, j’étais vraiment vraiment nerveux. J’essayais de faire ma routine comme d’habitude, mais c’était impossible. J’essayais de me calmer, mais j’ai seulement réussi une fois sur la glace durant l’échauffement.

Zachary Sawchenko fait face à 36 rondelles, il en arrête 33 dans une défaite des siens en prolongation de 3-2.

Chargement de l’image La rondelle de la première victoire de Zachary Sawchenko face aux Kings de Los Angeles. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos Avalos

Quelques jours plus tard, deuxième départ, cette fois face aux Kings. À nouveau, il réussit 33 arrêts sur 36 lancers, mais cette fois son équipe qui remporte le match 4-3.

« J’ai gardé la rondelle du match. Elle pèse six onces (170 grammes). Il y a beaucoup d’heures, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail qui va dans ces six onces, alors c’est une rondelle que je vais avoir pour le reste de ma vie. » — Une citation de Zachary Sawchenko, gardien de but, Sharks de San José

Avec le retour au jeu d’Adin Hill, puis de James Reimer, Zachary Sawchenko n’a eu qu’un seul autre départ, c’était contre l’Avalanche du Colorado. Il a subi un revers cédant à quatre reprises sur 28 lancers.

Renvoyé dans la Ligue américaine, il subit une blessure qui met fin à sa saison.

Aujourd'hui, il est joueur autonome avec compensation et ne connaît pas les intentions des Sharks à son endroit. Ceux-ci peuvent lui faire une offre, ou décider de le laisser partir, il pourrait alors s’entendre avec l’équipe de son choix.

Zachary Sawchenko ne sait pas ce que l’avenir lui réserve, mais il espère avoir à nouveau la chance de jouer dans la LNH . Son prochain contrat sera sans doute un contrat à deux volets, ce qui voudrait dire qu’il jouera dans la Ligue américaine, avec la possibilité d’être rappelé dans la Ligue nationale.

Il sait qu’il n’aura peut-être pas la chance de rejouer dans la LNH. Si c’était le cas, il serait certes déçu, mais serait tout de même fier de ce qu’il a accompli.