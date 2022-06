La résidence Ferland s’expose à d’importantes amendes 

Les propriétaires de la résidence Ferland ont pris de court les locataires qui ont en théorie 45 jours pour se trouver un nouveau toit s’ils ne sont pas autonomes et ont besoin de services. C’est le cas pour environ la moitié des 25 locataires.

La résidence pour aînés doit être convertie en immeuble locatif. Ce changement de cap est trop brusque, selon la mairesse de Danville ainsi que les maires de Val-des-Sources et de Saint-Camille.

C’est l’étonnement, et un très gros sentiment de malaise, car les délais sont vraiment beaucoup trop courts , souligne Martine Satre.

« Les personnes âgées, c’est comme si elles devenaient une marchandise et on se la passe. Ça n’a pas de sens. » — Une citation de Martine Satre, mairesse de Danville

Je peux comprendre que les propriétaires de RPA soient un peu dos au mur, dans la mesure qu’il y a une pénurie de personnel et qu’il y a des normes de plus en plus exigeantes, mais ça n’empêche pas d’avoir une façon civilisée de se comporter. Pour ma part et pour en avoir parlé à la table des maires à la MRC des Sources [...] le sentiment de malaise venait beaucoup de ce manque de respect pour les personnes âgées, surtout qu’elles sont particulièrement vulnérables , ajoute la mairesse.

C’est difficile à accepter, parce que ce n’est pas un magasin qu’on ferme, c’est une résidence de personnes âgées. Qu’on ne soit pas interpellés en amont pour pouvoir accompagner, voir ce qu’on aurait pu faire en tant que milieu, ça me préoccupe. Je crois qu’on aurait pu avoir une étroite collaboration avec les autorités du CIUSSS , souligne quant à lui le maire de Val-des-Sources Hugues Grimard.

Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas six mois de délai qui est donné à des personnes quand même vulnérables, qui ont un certain âge et qui vont devoir se relocaliser? se demande quant à lui Philippe Pagé, le maire de Saint-Camille.

La ministre des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais ressent aussi un malaise face à cette fin de services. Radio-Canada lui a parlé de la résidence Ferland alors qu’elle participait à l’inauguration du chantier d’une Maison des aînés à Coaticook.

Depuis qu’on a adopté la nouvelle mouture de la Loi pour contrer la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, il y a deux éléments là-dedans. On a donné un levier juridique aux CISSS, aux CIUSSS et au ministère de la Santé pour être en mesure de faire une tutelle provisoire quand ce genre de situation arrive. Deuxièmement, si la personne ne fait pas son plan de cessation de ses activités neuf mois avant de fermer ses portes avec le CISSS et le CIUSSS, cette personne s’expose à des sanctions très sévères , souligne-t-elle.

Ces sanctions peuvent atteindre de 7 500 à 187 000 $ pour une entreprise et de 2500 à 62 500 $ pour un propriétaire .

« Il faut que les lois soient respectées quelque part. Quand on devient propriétaire d’une résidence de personnes âgées, il faut réfléchir à ce qu’on fait. Ce n’est pas un commerce. » — Une citation de Marguerite Blais, ministre des Aînés et des Proches aidants

Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS compte examiner les recours possibles avec le ministère de la Santé.

Notre première préoccupation est de s’occuper des résidents et de rassurer les résidents. Le deuxième engagement que j’ai pris avec Mme Blais est d’être en lien avec son équipe au ministère de la Santé et des Services sociaux, d’analyser adéquatement la situation et de prendre de meilleures décisions pour les résidents et pour la population , indique Stéphane Tremblay, le directeur général du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.

Le propriétaire de la résidence Ferland n’était pas disponible pour répondre aux questions de Radio-Canada jeudi.