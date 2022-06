Quand la crise du logement affecte les tout-petits

Des familles dans l'incapacité de se procurer un logement abordable sont souvent contraintes de se tourner vers un logement coûteux.

En 2016, 14 % des familles avec un enfant de moins de 5 ans consacraient plus de 30 % du revenu familial au logement, selon Madame Doray. Elle affirme qu'il existe un lien étroit entre le coût du loyer et le développement des tout-petits.

« Consacrer une proportion aussi élevée du revenu au logement peut nuire à d'autres aspects de la vie familiale comme l'alimentation. Et peut compromettre le développement optimal des tout-petits. » — Une citation de Geneviève Doray, directrice générale chez Naître et Grandir.

Un logement dispendieux peut aussi avoir des impacts sur la disponibilité des parents. Il s'avère que ces derniers consacrent plus de temps à s'occuper du loyer, que du bien être de leurs enfants, déplore Madame Doray

La taille du logement un enjeu important

Geneviève Doray précise que le manque de maison abordable ne constitue pas l'unique défi au développement des enfants. Elle relève que la taille du logement peut aussi avoir un impact.

Vivre dans un logement exigu, trop peuplé ou trop cher augmente le risque qu'un enfant développe des troubles de santé , dit la responsable pour qui la frontière entre les caractéristiques d'une habitation et le risque qu'un enfant soit victime de maltraitance est très mince.

« Les enfants qui vivent dans un logement suffisamment grand dans un milieu stable et sécuritaire sont en meilleure santé et ont moins de problèmes de comportement. » — Une citation de Geneviève Doray, directrice générale chez Naître et Grandir

Interpeller les propriétaires

La directrice chez Naître et grandir est consciente de l'ampleur de la pénurie de logements. Néanmoins, elle croit que c'est la responsabilité de la société entière, des municipalités et des propriétaires notamment, de faire preuve de compréhension envers les parents avec des enfants à charge.

La situation est telle que des propriétaires refusent de s'engager avec cette catégorie de locataires, prétextant le bruit et les cris des enfants, réprouve-t-elle. Et les familles à revenu modeste sont celles qui en pâtissent le plus, subissant à la fois le coût, la rareté du logement et le refus des propriétaires.

Les échos reçus des parents et constatés sur les réseaux sociaux démontrent une grande incompréhension des propriétaires , soutien Geneviève Doray. Elle évoque le cas des évictions pour cause de rénovation qui se multiplient, et qui selon elle, sont source de stress et d'instabilité autant chez les parents que les tout-petits.

Cela va créer des déménagements à répétition et du stress chez les parents. Ça risque de provoquer la détérioration des liens entre parents et enfants . Geneviève Doray recommande un environnement social adéquat pour les enfants. Cela figure parmi les clés du développement chez eux, dit-elle.

Avec les informations de Pascale Langlois