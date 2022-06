Tous les députés du Saguenay-Lac-Saint-Jean présents à la table avec Rio Tinto

Finalement, tous les députés provinciaux et fédéraux du Saguenay-Lac-Saint-Jean seront présents à la rencontre de vendredi organisée par la ministre Andrée Laforest avec Rio Tinto, concernant les investissements qui sont demandés à la multinationale.

Après avoir décidé de bouder la rencontre convoquée par la députée caquiste de Chicoutimi sur les investissements à venir chez Rio Tinto, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a fait volte-face jeudi. Il sera bel et bien présent à la rencontre.

Le député Gaudreault dit que c'est la plus grande ouverture démontrée par la ministre Laforest, lors de sa visite au Cercle de presse du Saguenay, qui l'a fait changer d'idée.

Je constate que la ministre a manifesté de l’ouverture et a assoupli sa position, entre autres sur la question de l’observatoire. Pour moi, c’était hors de question de participer à ce que j'appellerais un "congrès de la CAQ 2.0". Je pense que la ministre a compris le message et a manifesté de l’ouverture. Donc, je dois aussi faire preuve de souplesse face à ça , a reconnu le député en entrevue jeudi à Radio-Canada.

Encore mardi, lui aussi au Cercle de presse, Sylvain Gaudreault avait mentionné qu’il refusait d’y aller.

Pour ce qui est du député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, il a reçu plus tôt cette semaine l’accord de son parti pour remodeler son horaire, question d’être présent. Il devait initialement demeurer à Ottawa, comme la Chambre des communes siège toujours.

Les deux députés bloquistes de la région, Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe, avaient déjà fait savoir qu’ils seraient de la partie.

Ces derniers avaient été inclus lors d’une seconde vague d’invitations, alors qu’au départ Andrée Laforest avait seulement convoqué ses trois collègues de la Coalition avenir Québec, François Tremblay, Nancy Guillemette et Éric Girard.

Les mairesses d'Alma et de Saguenay, Sylvie Beaumont et Julie Dufour, en plus de trois préfets de MRC sur quatre participeront.

Pour ce qui est de Rio Tinto, c'est Sébastien Ross, directeur exécutif des Opérations Atlantique pour Rio Tinto Aluminium qui représentera l'entreprise.

Selon des informations de Michel Gaudreau et Pascal Girard