Les sinistrés de La Baie heureux du support, mais inquiets pour l’avenir des maisons

Les Baieriverains évacués plus tôt cette semaine, à la suite du glissement de terrain survenu lundi soir dans le secteur des 8 e et 9 e avenues, étaient rassurés de savoir qu’ils étaient bien pris en charge par les différents services de Québec et Saguenay. Toutefois, une grande inquiétude était ressentie quant à l’avenir des 24 résidences évacuées.

Les sinistrés ont participé à une rencontre en matinée jeudi à l’Auberge des 21.

Les 79 habitants de la zone qui ont dû évacuer leur maison avaient rendez-vous avec le ministère de la Sécurité publique, la sécurité civile de Saguenay ainsi que le Service de sécurité incendie.

Il y avait beaucoup d'émotions au sortir de la rencontre.

On est vraiment bien pris en charge par les pompiers, les policiers, la Ville [de Saguenay] , a mentionné une dame.

Moi, je suis le voisin du gouffre, a précisé l’un des évacués. C’est sûr qu’il y a de bonnes chances qu’on puisse ne jamais y retourner.

Chargement de l’image Les autorités et les évacués de La Baie ont discuté de l'aide financière qui leur sera offerte Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Un autre homme du voisinage s’est dit rassuré puisqu’il est pris en main par les autorités.

Cependant, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Rassuré, c’est un grand mot , a ironisé un autre propriétaire qui craint de ne plus pouvoir occuper sa maison après 47 ans.

Normalement, la maison, ça aurait été un petit coussin pour finir le restant de nos jours. On espère toujours que [le montant] soit le plus gros possible, mais là, il sera peut-être moindre , a renchéri un autre homme.

Des forages

Pour l’instant, des ingénieurs sont sur place et réalisent des forages pour déterminer si les terrains sont encore à risque ou si les résidents peuvent y retourner.

On fait des forages. Ils vont durer quelques jours, l’analyse prendra encore quelques jours, donc encore une semaine et demie, deux semaines [...] C’est une question de sécurité, on veut s’assurer qu’il n’y aura pas d’autres décrochages autour du secteur , a indiqué Christian Fillion, chef de division au Service de sécurité incendie de Saguenay.

Chargement de l’image Une piscine située en haut de la pente a aussi été emportée par le glissement de terrain. Photo : Gracieuseté Jonathan Ouellette

Si jamais une partie de terrain n’est plus considérée comme sécuritaire, il y aura alors deux options. La maison sera soit déplacée sur un autre terrain ou abandonnée.

On doit valider si la stabilisation du talus ou le déplacement des bâtiments est possible, pour déplacer les bâtiments dans un terrain extérieur. Donc si jamais ces options ne sont pas disponibles, pour des raisons de coût ou de faisabilité, c’est là qu’embarque l’allocation de départ, avec les montants maximums prévus au programme , a expliqué Jérôme Lacasse, porte-parole du programme d’aide financière du ministère de la Sécurité publique.

Pour indemniser une maison et son terrain, le montant maximal fixé de compensation est de 260 000 $, auquel s’ajoutent des indemnités éventuelles pour les biens et les meubles.

Une aide de 20$ par jour par occupant est aussi offerte via un un programme du ministère de la Sécurité publique.

Du support psychologique

En plus des aides financières et des aides au logement, du support psychologique est offert.

Jeudi matin, une unité du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean était présente pour soutenir psychologiquement les personnes évacuées.

La Croix-Rouge offre aussi une aide pour l'hébergement.

Chargement de l’image Cette maison, évacuée de nouveau lundi soir, fait partie du périmètre de sécurité. C'est à cette proximité de celle-ci que s'est arrêtée la course de la maison emportée. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Par ailleurs, les autorités ont engagé un gardien de sécurité qui patrouillera sur place durant la nuit pour protéger les habitations évacuées. La présence policière sera par ailleurs renforcée.

Des caméras de surveillance ont aussi été installées pour que le Ministère puisse observer en continu s’il y a des mouvements de sol dans le secteur, d’autant plus que la pluie continuait à tomber fortement par moments en journée.

Avec des informations d’Ainhoa Ibarrola et Philippe L’Heureux