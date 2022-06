Un homme de West Vancouver accusé aux États-Unis de trafic de fentanyl sur le web caché

Thomas Michael Federuik fait l’objet d’une demande d’extradition de la part du département américain de la justice, car il fait l'objet d'accusations dans l’État de Géorgie et doit s'y présenter en Cour, selon un communiqué de la GRC de la Colombie-Britannique.

L’homme de 59 ans est aussi accusé de blanchiment d’argent.

Selon une déclaration du procureur du District Sud de la Géorgie, l’enquête a été ouverte en octobre 2017, lorsque deux militaires de la Marine américaine sont morts d’une surdose d’opioïde dans la petite ville de Kingsland.

L’origine de la drogue qu’ils consommaient aurait été retracée à un vendeur canadien, nommé Canada1, opérant sur le web caché et effectuant ses livraisons dans des colis étiquetés « East Van Eco Tours ».

Selon la déclaration du procureur américain, Thomas Michael Frederuik et un homme de nationalité britannique, Paul Anthony Nicholls, auraient conspiré à importer illégalement des drogues de la Chine et de la Hongrie afin de la distribuer en Géorgie et ailleurs aux États-Unis, dont à Kingsland, où sont morts les deux Marines américains.

Grande quantité de fentanyl

La GRC , qui a participé à l’enquête dès 2017, indique avoir arrêté une première fois les deux accusés dans une résidence de West Vancouver en mars 2018 et avoir alors saisi une grande quantité de fentanyl.

Puisque les infractions les plus graves ont eu lieu aux États-Unis, il a été décidé que le Bureau du procureur des États-Unis se chargerait des poursuites dans cette affaire , déclare le service de police.

Aucune de ces allégations n’a été prouvée en cour.

Cette affaire souligne les dangers du marché des stupéfiants en ligne , a affirmé jeudi en point de presse, le caporal Arash Seyed du Service des crimes graves et du crime organisé de la GRC en Colombie-Britannique. Elle devrait aussi servir de sérieux avertissement et envoyer comme message aux trafiquants de ces produits toxiques en ligne que [la GRC] les pourchassera et les amènera devant les tribunaux.

Le fentanyl est un opiacé de synthèse jusqu’à 40 fois plus puissant que l’héroïne. Il est à l'origine de la majorité des cas de morts par surdose en Colombie-Britannique.