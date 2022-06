Mino Obigiwasin inauguré pour la protection des jeunes autochtones

Avec Mino Obigiwasin, les communautés autochtones de Pikogan, Kitcisakik, Lac-Simon et Long Point souhaitent offrir un service mieux adapté aux jeunes pris en charge par la protection de la jeunesse.

« On veut que la prise en charge soit à l’image des anishinabés, qu’elle soit bienveillante et guérissante. » — Une citation de Peggie Jérôme, directrice générale de Mino Obigiwasin

Chargement de l’image Peggie Jérôme, directrice générale de Mino Obigiwasin. Photo : Gracieuseté Peggie Jérôme

Plus d’un an après sa mise en place, Mme Jérôme se dit satisfaite du projet. Je suis très fière de la prise en charge complète de Mino Obigiwasin et aussi de voir où est rendu le projet et l’organisation en si peu de temps , indique-t-elle.

Pour rassurer et mieux accompagner les familles

Pour le coordonnateur des services spécialisés à Mino Obigiwasin, Roch Riendeau, « c’est avec un travail de partenariat entre Mino Obigiwasin, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), les centres de santé et les services de première ligne des communautés qu'on va faire en sorte que les familles vont être rassurées et mieux accompagnées ».

Chargement de l’image Roch Riendeau, coordonnateur des services spécialisés pour le projet Mino Obigiwasin. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Selon lui, le prochain défi auquel fera face l’organisme sera d’avoir de plus en plus d'intervenants anishinabés afin de favoriser les communications entre les intervenants allochtones et les familles.

(Un texte d'Athéna Couture)