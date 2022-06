La clinique Aire ouverte pour les 12 à 25 ans en service à Jonquière

Depuis deux semaines, les adolescents et les jeunes adultes du Saguenay-Lac-Saint-Jean peuvent se rendre à une nouvelle clinique spécialement conçue pour eux sur la rue Saint-Dominique, à Jonquière. Aire ouverte accueille les 12 à 25 ans afin de leur offrir des soins pour leur santé et leur bien-être plus adaptés à leurs besoins.

Doris Houle est gestionnaire au Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean et elle est responsable du projet Aire ouverte. Pour elle, la mission du nouveau service est de faciliter l’accès aux soins.

C'est les tranches d'âge où les jeunes vont moins vers les services. En plus, les problématiques de santé mentale commencent très tôt, explique-t-elle. Quand une personne vient à Aire ouverte, on évalue c'est quoi ses besoins, puis on regarde ensemble et on regarde avec la communauté, qui peut répondre à ses besoins.

Chargement de l’image Doris Houle, chargée de projet pour le déploiement d'Aire ouverte à Jonquière. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

Les services varient, allant de la santé physique et sexuelle, à la santé psychologique, tous sous un même toit. Les jeunes qui se rendront à la clinique auront accès à plusieurs professionnels. Une infirmière sera là en permanence.

Donc on va autant dans la prévention, la promotion, jusqu'à offrir des services, des suivis de court ou moyen terme , mentionne Doris Houle, ajoutant que le but est également d'offrir ces services sans que les jeunes aient à patienter sur de longues listes d'attente.

Aire ouverte avait des bureaux au Cégep de Jonquière au cours des derniers mois. Ses nouveaux locaux, fraîchement rénovés et très colorés, se situent en face de la Caisse Desjardins.

Cinq autres sites sont ouverts au Québec et environ 25 sont en développement.

Chargement de l’image Un espace où les usagers peuvent prendre une petite collation. Elle sert aussi de salle de réunion pour les différents intervenants. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

Avec les fauteuils, les poufs et les couleurs, l'objectif est de créer une clinique pour les jeunes. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux ont été consultés afin d'adapter les services à leur réalité.

Je pense que c'est vraiment un besoin parce que certains jeunes ne sont pas vraiment à l'aise à aller vers des services traditionnels ou il y a des méconnaissances des services qui sont offerts au Saguenay. Donc, je pense que c'est là qu'Aire ouverte vient entrer en jeu , exprime Laurie Préfontaine-Tremblay, 23 ans, qui est finissante en psychologie.

Pour sa part, Noémie Perron, âgée de 21 ans, aurait aimé pouvoir bénéficier d’un tel service. Elle croit que la décoration plaira aux jeunes.

Chargement de l’image Il y a aussi une salle d’attente plus isolée afin que les jeunes qui préfèrent être seuls se sentent à l’aise. Photo : Radio-Canada / Kenza Chafik

J'ai été souvent une jeune en détresse. Clairement, si Aire ouverte avait été là, bien je serais venue chercher de l'aide au lieu de manquer mourir , raconte-t-elle.

Les heures d'ouverture se prolongent jusqu'en soirée, de même que la fin de semaine, pour s'adapter aux besoins des jeunes. Il est possible de se présenter sans rendez-vous ou de prendre un rendez-vous.

Les 21 et 22 juin prochains, la clinique ouvrira ses portes à la population pour que celle-ci puisse en apprendre davantage sur les services offerts.

D’après le reportage de Kenza Chafik