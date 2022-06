La Cour suprême ordonne de revoir la peine de 2 condamnés pour meurtre en Alberta

La Cour suprême du Canada a ordonné, ce jeudi, à la Cour d'appel de l'Alberta de revoir les peines qu’elle a imposées à Jason Klaus et Joshua Frank. En 2018, les deux hommes ont été reconnus coupables de trois meurtres au premier degré commis cinq ans plutôt à Castor, près de Red Deer.

Dans une décision rendue publique en février 2021, la Cour d’appel de l’Alberta a modifié la peine de prison à vie sans libération conditionnelle avant 25 ans imposée aux deux hommes par la Cour de première instance. La Cour d'appel a décidé que les périodes de détention minimum de 25 ans devaient être servies de façon consécutive. À la suite de cette décision, les accusés devaient servir un total de 50 ans avant de pouvoir demander la libération conditionnelle. Jason Klaus et Joshua Frank auraient alors eu respectivement, 92 ans et 82 ans.

La « jurisprudence » Alexandre Bissonnette

La décision unanime de la Cour suprême du Canada relativement à cette affaire fait suite à celle qu’elle a prise fin mai 2022 dans le cas d'Alexandre Bissonnette, l’auteur de l’attaque commise contre une mosquée de Québec en 2017 qui a coûté la vie à six personnes.

Le plus haut tribunal du pays a décidé que ce dernier pouvait demander une libération conditionnelle après 25 ans au lieu des 40 ans initialement prévus.

La Cour suprême du Canada a ainsi invalidé la disposition du Code criminel, adoptée par le gouvernement Harper en 2011, permettant d'additionner les périodes de détention minimum dans le cas de meurtres multiples.

C’est sur la base de ce précédent que la Cour suprême du Canada a ordonné jeudi à la Cour d'appel de l'Alberta de traiter les condamnations de Jason Klaus et Joshua Frank conformément à sa récente décision sur l’affaire d'Alexandre Bissonnette.

Un triple meurtre

En 2018, Jason Klaus et Joshua Frank ont été reconnus coupables du meurtre au premier degré du père, de la mère et de la soeur de Jason Klaus. Gordon, Sandra et Monica Klaus ont été tués par balle pendant leur sommeil dans leur résidence située dans une ferme à Castor, en Alberta. Les deux hommes ont ensuite mis le feu à la ferme pour détruire tout ce qui pourrait constituer une preuve.

Réagissant à Calgary à la décision de la Cour suprême, Andrea Urquhart, l'avocate de Joshua Frank, a noté que celle-ci signifie que la peine déterminée initialement devrait être rétablie, à savoir, 25 ans avant une possible libération conditionnelle plutôt que 50 ans.

Chargement de l’image La mère, Sandra Klaus (en rouge à gauche), le père, Gordon Klaus (en gris au centre) et leur fille Monica Klaus (à droite) ont été tués dans leur sommeil. Les meurtriers ont ensuite incendié leur demeure pour faire disparaître d'éventuelles preuves (archives). Photo : Facebook

Affaires similaires en attente

Deux autres dossiers où les condamnés ont reçu des périodes de détention minimum consécutives ont été très médiatisés en Alberta : celles de Derek Saretzky et d’Edward Downey. Les deux hommes font appel de leur peine et les audiences de leurs causes ont été suspendues en attente de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire d'Alexandre Bissonnette.

En 2015, Derek Saretzky a été reconnu coupable des meurtres au premier degré de Terry Blanchette, de sa fille de deux ans, Hailey Dunbar-Blanchette, et de sa voisine, Hanne Meketech, à Blairmore, en Alberta. Il a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 75 ans. Condamné à 22 ans, il ne peut demander la libération conditionnelle qu'à 97 ans.

L'appel de sa peine est prévu pour le 21 juin, a indiqué son avocat.

Quant à Edward Downey, il a été reconnu coupable des meurtres au premier degré de Sara Baillie et de sa fille de cinq ans, Taliyah Marsman, en 2016. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 50 ans.

Professeure de droit à l'Université de Calgary, Lisa Silver a toutefois déclaré que la décision de la Cour suprême ne s'applique pas automatiquement à tous les cas, car, explique-t-elle, certaines décisions de justice peuvent être jugées inconstitutionnelles dans certains cas et ne pas l’être dans d’autres. La plus haute Cour au pays a indiqué que les détenus qui ont reçu une peine en vertu de la loi permettant d'additionner les périodes de détention minimum peuvent faire une demande en vertu de la Charte.

Ce n'est pas automatique, dit-elle. Ils [les défendeurs] doivent faire des demandes et argumenter.

Avec les informations de La Presse canadienne