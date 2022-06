Uber arrive à Trois-Rivières

L’arrivée du géant de l’industrie du taxi, implanté à Montréal depuis huit ans, n’inquiète pas l’administrateur de Taxis Coop de la Mauricie, Sylvain Roy.

Dans une certaine mesure, ça va nous aider, on a trop d'ouvrage. On manque de personnel, on n’y arrive pas. S’ils sont capables de venir nous chercher un petit peu de monde, on va dealer avec ça , a affirmé M. Roy. Il souligne que le manque de chauffeurs se traduit par des délais d’attente plus élevés pour les utilisateurs de taxi.

La rétention de la main-d'œuvre est un autre défi qui caractérise l’industrie du taxi. Malgré tout, Sylvain Roy estime que les chauffeurs de Taxi Coop ne seront pas tentés de faire le virage vers Uber. Nos chauffeurs n'ont jamais fait autant d’argent dans le moment. Ils ont les horaires qu’ils veulent. C’est quoi l’avantage d’aller travailler pour le quart de ton salaire dans une autre [compagnie]? a-t-il évoqué.

Uber confirme avoir recruté des dizaines de chauffeurs dans les différentes régions du Québec, sans vouloir en préciser le nombre. L'entreprise s'attend à ce que l'offre de taxi augmente au courant des prochaines semaines.

Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’un citoyen devienne chauffeur pour Uber. Il doit entre autres effectuer une formation spécifique, détenir un permis de chauffeur de taxi autorisé par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), et se soumettre à la vérification de ses antécédents judiciaires.

J’adore ça

Raymond Drolet travaillait comme chauffeur de taxi pour Uber à Québec, et œuvrait parfois pour Uber Eats à Trois-Rivières. Il était heureux jeudi d’effectuer son premier quart de travail comme chauffeur de taxi dans sa région d’origine.

J’adore ça, on peut parler avec les gens , a-t-il affirmé, au volant de son véhicule. Il apprécie la liberté que lui offre Uber. C’est nous autres qui décidons quand on veut travailler. Quand je veux terminer, j’ai juste à peser sur l’application , a-t-il expliqué.

À la lumière du succès qu’a connu Uber Eats dans la région, M. Drolet estime que le service d’Uber gagnera en popularité au fil des semaines.

Avec les informations de Coralie Laplante