Un nuage de questions plane toujours sur la fermeture de la Villa Fleur Ange, à Embrun

Dans une lettre adressée à ses concitoyens, jeudi, M. Leroux dit envisager de réclamer une enquête pour savoir comment cette installation a pu opérer pendant tant d’années sans avoir les approbations appropriées.

Il précise que ce n’est qu’après avoir reçu une plainte de l'Autorité de réglementation des maisons de retraite au sujet de l'établissement que les inspections des services du bâtiment et des incendies ont confirmé, mardi, que la résidence de l'est ontarien représentait une menace immédiate pour la vie de ses occupants.

Chargement de l’image Le maire du canton de Russell, Pierre Leroux (archives) Photo : Radio-Canada

Je partage et comprends les frustrations causées par cette révélation. Je suis reconnaissant que, dans ce cas, l'impact n'ait été qu'un inconvénient pour certains et non une tragédie mortelle vécue par tant d'autres municipalités , a-t-il écrit.

Se disant surpris et frustré de la tournure abrupte des événements, le maire entend également écrire au gouvernement de l'Ontario pour s’assurer que cette situation ne se reproduise plus.

Rappelons qu'une dizaine de résidents du foyer de soins de longue durée ont dû être relocalisés en raison de cette situation.