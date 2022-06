Dépenses controversées de la GG : la Défense minimise le rôle de Rideau Hall

Les frais de traiteur engagés par la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, et son entourage lors d'un récent voyage au Moyen-Orient, qui ont atteint près de 100 000 $, continuent de faire réagir à Ottawa.

Dans une déclaration transmise à plusieurs médias, dont CBC, le réseau anglais de Radio-Canada, et La Presse canadienne, le ministère de la Défense nationale (MDN), qui était responsable du déplacement, a tenté jeudi de minimiser le rôle joué par Rideau Hall dans la controverse.

Le bureau de Mme Simon n'est pas impliqué dans des décisions pouvant avoir un impact sur les coûts de traiteur lorsque son équipe et elle utilisent l'appareil de l'Aviation royale canadienne, a-t-il insisté.

Bien que nous nous efforcions de minimiser les coûts des repas en tout temps, les services de restauration ne sont disponibles que chez certains fournisseurs définis par divers aéroports et autorités locales, avec des coûts qui sont fixés par ces fournisseurs , a écrit le porte-parole du MDN , Daniel Le Bouthillier.

Le taux de change du dollar canadien influence également les coûts , a-t-il ajouté.

La facture de 93 117,89 $ au cœur de la controverse a également été revue à la baisse. La Défense nationale affirme maintenant que ce montant représente en fait le prix qui avait été initialement estimé par les autorités. La note réelle, soutient-elle aujourd'hui, s'élèverait plutôt à 80 367,19 $.

[Cette facture] inclut trois soupers, trois déjeuners, deux dîners et des collations variées pour 29 passagers, en plus de 17 membres d'équipage , a précisé le ministère.

Ces services de traiteur ont été offerts à bord de plusieurs vols entre le 16 et 24 mars dernier. Les trajets à bord de l'Airbus CC-150 Polaris de l'Aviation royale canadienne ont notamment permis à Mme Simon de se rendre à l'exposition universelle de Dubaï, aux Émirats arabes unis, et de faire escale à Londres, au Qatar et au Koweït.

Le Bloc demande l'intervention de la VG

Peu importe les nouveaux détails révélés jeudi par la Défense, le Bloc québécois souhaite que la lumière soit faite sur cette affaire.

La deuxième opposition à Ottawa a déposé jeudi une motion devant le comité des comptes publics réclamant que la vérificatrice générale considère sérieusement d'examiner les dépenses encourues par la gouverneure générale.

La motion, présentée en même temps qu'une demande déjà formulée publiquement d'assigner à comparaître Mme Simon, devrait être débattue par les membres du comité mardi prochain.

Le député conservateur à l'origine de la question ayant permis de connaître l'existence de ces dépenses, Michael Barrett, a eu des critiques similaires durant la période des questions.