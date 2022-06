Québec solidaire recrute Jean-Philippe Déraspe aux Îles-de-la-Madeleine

La cérémonie d’investiture a eu lieu jeudi soir aux Pas perdus de Cap-aux-Meules. Une trentaine de personnes étaient présentes.

Il ne s'agit pas d'un premier saut en politique pour le candidat. Jean-Philippe Déraspe était conseiller municipal pour le district de L’Étang-du-Nord, d'où il est originaire. Son mandat s'est achevé en novembre 2021.

Pendant ces années, il a pu occuper à deux reprises la fonction de maire remplaçant. Ces implications lui ont donné la piqûre pour la politique.

« La politique m’a toujours beaucoup intéressé. » — Une citation de Jean-Philippe Déraspe, candidat de Québec solidaire aux Îles-de-la-Madeleine

Le fait de me présenter, ce n’était pas un parcours que j’avais prévu à court terme, que ce soit au provincial ou au municipal. Par contre, quand je vois des enjeux qui sont importants et qui méritent d’être défendus, ça m’interpelle et je veux m’impliquer pour essayer de trouver des solutions , lance Jean-Philippe Déraspe.

Chargement de l’image Le village de L'Étang-du-Nord est situé à l'ouest de Cap-aux-Meules (archives). Photo : Bernard Caron

Le candidat de 31 ans est également propriétaire d'un supermarché Bonichoix depuis le 12 juillet 2021.

Ce qui m’a amené à me présenter, c’était la problématique de la main-d'œuvre, la pénurie de logements et les places en garderie. Aux Îles-de-la-Madeleine, ce sont des enjeux très criants. Je le vis en tant qu’entrepreneur, mais aussi en tant que citoyen , soutient M. Déraspe.

Il est, par ailleurs, président du Bon Goût frais des Îles et membre du conseil administratif du festival international Contes en Îles. Dans mes temps perdus, j’écris des contes et j’aime bien m’investir du côté artistique , confie le candidat.

Sa priorité : le logement

Plusieurs enjeux lui tiennent à cœur, mais celui sur lequel il souhaite se pencher en premier est le manque de logements dans l'archipel.

« Ma priorité, c’est vraiment le logement. Je pense que c’est la clé de beaucoup de problèmes qu’on a aux Îles-de-la-Madeleine en ce moment. » — Une citation de Jean-Philippe Déraspe, candidat de Québec solidaire aux Îles-de-la-Madeleine

Chargement de l’image Jean-Philippe Déraspe est titulaire d’un certificat en relations internationales de l’Université de Sherbrooke. Photo : Courtoisie : Jean-Michel Duclos

Le candidat souhaite aussi mettre de l’avant l’autonomie alimentaire et la protection du territoire.

Faire avancer les choses

À ces yeux, Québec solidaire est le parti tout désigné pour réaliser des actions qui permettront de faire avancer les différents dossiers aux Îles.

« Pour moi, Québec solidaire, c’est un parti qui n’a pas abandonné l’idée de changer les choses. » — Une citation de Jean-Philippe Déraspe, candidat de Québec solidaire aux Îles-de-la-Madeleine

C’est un parti qui a la volonté de s’impliquer directement pour résoudre les problèmes qu’on vit collectivement. Par exemple, par rapport à la pénurie de logements, il ne faut pas juste investir dans le privé, ça prend aussi des logements financés et organisés par le gouvernement , poursuit-il.

Chargement de l’image Le logo de Québec solidaire (archives). Photo : Radio-Canada

Jean-Philippe Déraspe croit grandement en ses chances de remporter l'élection dans la circonscription madelinienne.

« Je ne me présenterais pas si je n’y croyais pas. Je crois fortement en la possibilité d’être élu le 3 octobre prochain. » — Une citation de Jean-Philippe Déraspe, candidat de Québec solidaire aux Îles-de-la-Madeleine

Je pense que la nouvelle identité que le parti propose, les nouveaux projets, les nouvelles solutions aussi vont rallier les gens. Je pense sincèrement que les valeurs du parti vont être plus proches de la population , estime-t-il.

Dans les prochains mois, le candidat sollicitera les membres du parti en faisant du porte-à-porte et des appels.

Jusqu'à maintenant, outre M. Déraspe, deux autres candidats ont indiqué qu'ils seraient de la course aux Îles. En mai dernier, le député péquiste sortant, Joël Arseneau, a officialisé sa présence aux élections provinciales. Le 12 juin, c'était autour de Gil Thériault d'annoncer qu'il représentera le Parti libéral du Québec.