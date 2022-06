Dernière ligne droite vers la première maison des aînés en Abitibi-Témiscamingue

Les deux unités de la maison auront chacune une capacité de 12 lits et seront érigées sur un nouveau site, près du CHSLD qui avait été fermé en 2018 pour des raisons de sécurité.

Cette fermeture avait entraîné la relocalisation de 21 résidents à La Sarre et à Macamic.

En janvier 2019, le projet était évalué à 13 millions de dollars, ce qui incluait les coûts de démantèlement de l’ancien CHSLD.

Des projets qui avancent à Macamic

Il a été précisé que le projet de maison alternative à Macamic progresse également, puisque s'est amorcée la phase de conception et de réalisation des plans et devis.

« La reconstruction du CHSLD de Palmarolle en maison des aînés est une excellente nouvelle pour les personnes aînées d'ici ainsi que leurs proches. Tout comme celui de la future maison des aînés et la maison alternative de Macamic, ce projet donnera accès à des milieux de vie de qualité qui sont non seulement plus conviviaux, mais aussi plus sécuritaires et mieux adaptés aux besoins actuels », affirme Suzanne Blais, députée d’Abitibi-Ouest, par voie de communiqué.

Cette maison doit compter 98 places en chambre individuelle, dont 84 réservées aux aînés et 14 autres aux adultes avec des besoins spécifiques.