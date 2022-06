Rapport sur l’usage de la force policière à Toronto : et maintenant?

Mais ce n’est pas la première fois que des rapports sur ces questions sont déposés, que la police s’engage dans des projets de réformes – ce qui suscite un certain scepticisme chez plusieurs. Quelles sont, donc, les prochaines étapes pour le corps policier?

La police de Toronto a identifié 38 actions pour remédier aux problèmes de discrimination mis en lumière mercredi. Des mesures qui incluent notamment plus de formation, des consultations publiques, et la révision de procédures.

Le chef James Ramer a toutefois laissé entendre que les données sur l’origine ethnique recueillies par la police ne serviraient pas à identifier des actes individuels de racisme , pour discipliner des agents en particulier.

Il s’agit là d’un immense trou dans la stratégie , estime Akwasi Owusu-Bempah, professeur de sociologie à l’Université de Toronto.

C’est intéressant de voir un changement dans la façon dont [l’ancien chef] Bill Blair présentait ces enjeux, par rapport au chef Ramer. Blair parlait du "biais implicite", ce qui enlève la responsabilité de l’organisation et de l’individu [...]. Ici le chef Ramer a parlé du racisme systémique, mais il y a des individus à l’intérieur de l'organisation qui agissent de certaines façons qui peuvent être partiales ou discriminatoires.

Chargement de l’image Le chef de la police de Toronto, James Ramer, a présenté ses excuses à la communauté noire pour des années de profilage racial lors d'une conférence de presse le 15 juin 2022. Photo : Radio-Canada

Et donc, il faut non seulement examiner les politiques et pratiques institutionnelles, c’est important, mais aussi les actions des individus [...]. Pour comprendre pourquoi ces choses arrivent , résume-t-il.

Si on découvrait que des inspecteurs en bâtiment faisaient preuve de discrimination envers des gens en raison de leur origine ethnique, ils seraient renvoyés. Pourquoi traite-t-on la police différemment? , renchérit John Sewell, coordonnateur de la Toronto Police Accountability Coalition, et auteur de l’ouvrage Crisis in Canada's Policing sur les failles des systèmes policiers au pays.

Dans les engagements de réforme pris par la police cette semaine, John Sewell ne voit toujours rien de substantiel. En plus d’identifier les comportements problématiques pour les sanctionner, il estime qu’il faudrait en priorité commencer à désarmer la police, et surtout : s’attaquer aux racines de la culture policière.

Il y a une expression qui dit : la culture mange la formation au dîner. C’est-à-dire que la culture est tellement puissante, qu’offrir plus de formation, ça ne donne rien.

Changements en profondeur

Des engagements plus fermes ne viendront pas des forces de l'ordre elles-mêmes, mais plutôt des commissions des services policiers qui sont là pour les superviser, poursuit M. Sewell. Nous avons besoin d’une commission qui est sérieuse et qui remet en question ce que le chef de police dit, qui apporte de nouvelles politiques.

Plus encore, les changements en profondeur doivent passer par une volonté politique des gouvernements et par les cadres législatifs, juge Christian Leuprecht, professeur au Collège militaire royal du Canada et à l’Université Queen’s.

« Les données qu’on a sont des symptômes d’un problème beaucoup plus systématique au sein de nos services policiers, la manière dont nos services policiers sont gérés, le leadership, la formation, la façon dont on recrute, les politiques en place. » — Une citation de Christian Leuprecht

Le grand public tente de changer ce qu’il perçoit comme la problématique – l’interaction [policière] comme telle. Mais je crois qu’on a de beaucoup plus grands problèmes dans nos services de police auxquels on ne peut pas remédier avec seulement plus de [transparence] ou avec des caméras par exemple.

Je n’ai pas beaucoup d'espoir que les choses vont changer, conclut M. Leuprecht. Parce que, oui, on peut faire des changements tactiques qui vont, on espère, améliorer les choses. Mais en fin de compte, il nous faut repenser la manière dont on livre les services policiers à Toronto, en Ontario, et au Canada, et je ne vois ni cette vision, cette créativité, ni la volonté politique de s’y engager.

En attendant, rapports et recommandations continuent de s’accumuler. John Sewell a d’ailleurs dressé une liste de 48 rapports préparés pour des gouvernements au pays dans les 20 dernières années, sur des changements nécessaires pour la police. Son constat : Pratiquement aucune de ces recommandations n’a été adoptée.

Réduction du financement

Les données publiées par la police de Toronto cette semaine ont aussi relancé la question d’un définancement de la police.

Chargement de l’image Des manifestants devant le quartier général de la police de Toronto en juin 2020, pour réclamer moins de financement dans le système policier. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Akwasi Owusu-Bempah, lui, parle plutôt de revoir ou retirer certaines tâches ( detask ) à la police, notamment dans les cas de santé mentale. On doit envisager le fait que si la police intervenait moins souvent, il y aurait moins d’occasions de faire usage de la force.

Il y a certaines activités qu’on peut enlever à la police et les confier à d’autres agences. Ou si ces autres agences n’existent pas, il faut les créer.

Avec les informations de Camille Gris Roy et Lorenda Reddekopp