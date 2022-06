Des opposants aux restrictions sanitaires veulent organiser des événements à Ottawa

Andrew MacGillivray, membre du comité de direction de Veterans for Freedom , déclare dans une entrevue sur YouTube que le groupe tiendra la semaine prochaine une conférence de trois jours à Ottawa, de mercredi à vendredi.

Veterans for Freedom se décrit sur son site web comme un groupe composé d'anciens combattants canadiens désireux de rétablir les libertés fondamentales pour tous les Canadiens et de faire respecter les lois canadiennes .

M. MacGillivray soutient que l'objectif immédiat du groupe est de faire en sorte que le gouvernement fédéral abroge les mesures sanitaires restantes, qu'il réintègre les travailleurs fédéraux suspendus sans solde à cause de l'obligation vaccinale et qu'il indemnise ces travailleurs de la perte de leur salaire.

Il indique que son groupe prévoit rencontrer mercredi prochain à Ottawa jusqu'à 17 députés fédéraux, pour la plupart conservateurs. Jeudi et vendredi, on prévoit tenir des événements publics avec des personnalités clés du mouvement pour la liberté .