La CSN rejette les nouveaux horaires proposés aux ambulanciers de la région

L’annonce prévoit la transformation des horaires de faction à Malartic, Ville-Marie, Senneterre et Témiscamingue, pour mettre en place une formule hybride, le core-flex. Ces horaires permettraient en principe à ces secteurs d’avoir des ambulanciers dans un véhicule 16 heures par jour, plutôt que de rester de garde en tout temps à leur domicile.

Pour la CSN, ce type d’horaire n’est pas une solution acceptable et elle pourrait mener à davantage de découvertures.

« C’est une formule qui ne sert pas la population ou les paramédics et c’est à toutes fins pratiques inapplicable, affirme Félix-Antoine Lafleur, président du conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue.

« C’est une lubie du ministère. À part Amos qui obtient des horaires à l’heure, l’annonce d’hier (mercredi) est de la bouillie pour les chats! » — Une citation de Félix-Antoine Lafleur, président régional de la CSN

Une formule peu attractive

Selon M. Lafleur, les horaires qui seront proposés par la formule core-flex ne seront pas attractifs pour les paramédics, qui devront travailler plus de journées pour accumuler le même nombre d’heures.

« Avec les enjeux de main-d’oeuvre que l’on connait, il y aura beaucoup de découvertures, estime-t-il. Ce n’est pas quelque chose d’intéressant pour les paramédics. Si on veut recruter davantage, on doit être guidés par l’amélioration des conditions de travail, ce qui n’est pas le cas. Ce n’est pas en proposant du core-flex qu’on va rallier les ambulancier à la cause. On veut pouvoir offrir un bon service dans des conditions acceptables et ça passe par des horaires réguliers de 12 heures par jour. »

Félix-Antoine Lafleur croit que la convention collective pourrait permettre de refuser l’implantation de ce nouveau système dans la région. Le syndicat entend poursuivre ses pressions pour que Québec revienne sur sa décision.

« Pourquoi, en Abitibi, on n’obtient pas le même traitement qu’ailleurs au Québec? Il y a eu seulement cinq projets de core-flex dans les annonces d’hier (pour l’ensemble du Québec), dont quatre dans notre région. Notre représentation politique n’a pas fait son travail, en particulier nos députés caquistes qui se sont fait flouer », soutient M. Lafleur.