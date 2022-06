L’application Uber est maintenant disponible au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il est maintenant possible de faire appel aux chauffeurs d'Uber partout dans la région. L’entreprise a officiellement fait son entrée au Saguenay-Lac-Saint-Jean jeudi. L'application pour téléphone intelligent du groupe américain est entrée en fonction au cours de la matinée.

Uber fait le lien entre des chauffeurs inscrits au service et des clients qui ont besoin d’un transport.

De passage à Saguenay pour ce lancement, le gestionnaire des affaires publiques pour le Québec, Jonathan Hamel, assure qu’Uber est un service de transport fiable, alors que ceux qui conduisent les véhicules ont des critères imposés par Québec pour transporter des passagers payants.

L'expansion du service à d'autres villes que Québec, Gatineau et Montréal avait été annoncée au début du mois d'avril.

Un horaire adapté

Le groupe américain a débuté le recrutement de ses chauffeurs en mai dernier. Jonathan Hamel croit qu’Uber attire les chauffeurs par sa flexibilité.

Ils peuvent travailler quand ils veulent, ils n’ont pas à appeler qui que ce soit. Les conducteurs peuvent travailler sur le territoire qu’ils préfèrent a-t-il lancé.

L’horaire flexible est d’ailleurs ce qui a attiré Nathalie Fortin, une conductrice pour Uber, présente aussi à l’événement de presse. Ayant déjà travaillé pour l’entreprise en Ontario, elle compte s’y investir plusieurs heures par semaine.

J’aime rencontrer de nouvelles personnes et partager avec eux. Chaque appel est une aventure parce que c’est toujours différent. J’aime apporter un sourire aux gens , a-t-elle raconté.

Des doutes émis

En entrevue à Place publique, le directeur général de Taxis Unis, Hugo Lapointe, estime cependant que l’horaire flexible n’est pas un réel avantage. Comme les chauffeurs Uber doivent fournir eux-mêmes le véhicule, ils n’auront pas le choix de travailler souvent pour pouvoir payer leurs factures.

Selon Hugo Lapointe, Uber n'aurait recruté que quatre ou cinq chauffeurs au Saguenay. De leur côté, les taxis conventionnels comptent 60 chauffeurs au Saguenay qui peinent à répondre à la demande. Il pense que ce sera très difficile pour Uber de trouver tous les chauffeurs dont l'entreprise a besoin pour s'implanter dans la région.

Hugo Lapointe, président de Taxis Unis, croit que peu de chauffeurs ont été recrutés par Uber.

Jonathan Hamel n'a pas voulu préciser combien de chauffeurs se sont inscrits au nouveau service. Selon lui, ceci empêcherait de créer de faux espoirs aux clients éventuels. Ces derniers doivent verser en moyenne 25 % du tarif à Uber.

Une journée d'information et de recrutement avait eu lieu dans un hôtel de Saguenay à la fin du mois de mai.

Dans la région, Uber fait concurrence aux chauffeurs de taxis conventionnels et à Eva, une application coopérative de covoiturage développée à Montréal.

Hugo Lapointe indique que les taxis survivent difficilement avec les prix de l'essence qui sont très élevés et les coûts des automobiles. Ils ont des difficultés à recruter des chauffeurs suppléants.

On peine à survivre en ayant tout, donc peu importe le nombre de clients qu’ils ont, ça va nous nuire. C’est une tempête sans précédent, je n'ai jamais vu ça, a-t-il déploré. La pénurie de main-d'œuvre amène des salaires plus élevés et l’essence coupe dans nos profits. Nous sommes attaqués de tous bords.

Bon pour les festivals

L'arrivée du service, à la veille de l’été, est une bonne nouvelle pour plusieurs, dont le responsable de l'accueil et de l'hébergement du festival La Noce, Jimmy Laberge, en raison de la pénurie de taxis. Il mentionne qu’il y a souvent des files d'attente pour les taxis sur le site de l’événement.

Pendant le festival, nous avons plusieurs visiteurs qui ne viennent pas de la région et qui n’ont pas de véhicule. Ça occasionne des problèmes de transport parce qu’il n’y a pas de taxis. Ça va nous aider à faire bouger nos festivaliers , a-t-il estimé.

Mario Tremblay ambassadeur

L'ancien joueur et entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Mario Tremblay, est un ambassadeur pour Uber. L’Almatois d’origine était aussi sur place jeudi. Il croit qu’avec ce joueur de plus dans la région, les impacts de la pénurie de taxis seront moindres. Sa première collaboration avec l'entreprise avait retenu l'attention alors qu'il avait participé à une publicité du service de livraison Uber Eats en compagnie de Patrick Roy, avec qui il s'était alors réconcilié.

