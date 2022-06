Le Manitoba n’en fait pas assez pour protéger son patrimoine, selon des organismes

Le président de la Société historique du Manitoba, Gordon Goldsborough, et le directeur exécutif de l'Association des musées du Manitoba, Thomas McLeod, demandent à la province d'augmenter leur financement, car l'inflation et la diminution du nombre de bénévoles mettent leur secteur en danger.

Selon eux, le Manitoba n'a pas augmenté le financement des huit organismes qui protègent le patrimoine depuis environ 20 ans.

L'historien Gordon Goldsborough, qui est lui-même bénévole, affirme que de nombreuses agences du patrimoine n'ont pas assez de subventions annuelles pour embaucher des employés rémunérés. Elles doivent donc compter sur la main-d'œuvre gratuite et la collecte de fonds pour continuer à fonctionner.

« Nous recevons moins qu'avant, en même temps qu'on nous demande de faire autant ou plus qu'avant. » — Une citation de Gordon Goldsborough, président de la Société historique du Manitoba

C'est un problème assez important pour que Thomas McLeod s'inquiète au point d’en perdre le sommeil. Il craint de perdre de petits musées, des archives et des associations du patrimoine.

Un autre danger, c’est de perdre les preuves tangibles de notre passé , explique Gordon Goldsborough. Ainsi, ce qui est en jeu au Manitoba lorsque nous perdons notre patrimoine, c'est que nous ne comptons plus que sur la mémoire collective , ajoute Thomas McLeod.

Pour Gordon Goldsborough, la désinformation et les théories du complot peuvent prendre racine lorsque des organisations fiables ne sont plus là pour répondre aux questions avec autorité et précision.

Copier le modèle saskatchewanais

Les deux hommes aimeraient que la province suive l'exemple de sa voisine, la Saskatchewan.

Les recettes de l'organisme provincial de commercialisation des billets de loterie, la Saskatchewan Lotteries, appuient des initiatives culturelles et patrimoniales comme les musées, l'archéologie, les archives, les parcs patrimoniaux locaux et les associations.

Thomas McLeod affirme que ces organismes de la Saskatchewan reçoivent huit à dix fois plus d'argent que leurs homologues manitobains.

De plus, Gordon Goldsborough souligne que les organismes de la Saskatchewan obtiennent un financement stable pendant trois ans, tandis qu’au Manitoba ils doivent présenter une demande annuellement.

Le gouvernement provincial soutient que chaque année, 5,7 millions de dollars sont répartis entre 175 organismes pour soutenir leurs dépenses de fonctionnement et leurs projets.

Le porte-parole de la province a également déclaré qu'au cours des cinq dernières années, le gouvernement provincial a créé de nouveaux programmes de protection du patrimoine en partenariat avec la Winnipeg Foundation. Cela a permis de fournir un financement de 57 millions de dollars, dont une fiducie de 25 millions de dollars pour préserver l'édifice de la Baie d'Hudson du centre-ville de Winnipeg.

Les organismes patrimoniaux pourront également accéder à un soutien par le biais du fonds de durabilité des arts et de la culture, qui a été récemment été renouvelé avec 6 millions de dollars, ainsi que d'un nouveau fonds communautaire pour les arts, la culture et le sport, avec un total de 100 millions de dollars à dépenser au cours des prochaines années.