Redécoupage électoral : une nouvelle carte se dessine au Nouveau-Brunswick

Par exemple, la ville de Grand-Sault se joindrait à Madawaska-Restigouche, la circonscription qui englobe le Grand Moncton ne compterait plus la ville de Riverview et une partie de la municipalité régionale de Tracadie irait rejoindre Acadie-Bathurst.

La carte électorale fédérale proposée au Nouveau-Brunswick. Les lignes noires dessinent la carte actuelle et les lignes mauves indiquent les changements proposés.

Le redécoupage de la carte électorale se fait tous les dix ans, pour respecter les mouvements de population et s’assurer que toutes les circonscriptions aient un poids égal.

Des consultations publiques sont prévues en septembre. Onze audiences publiques auront lieu afin d’obtenir les commentaires des citoyens sur les limites et les noms proposés pour chaque circonscription.

Voici un aperçu des changements proposés.

Acadie–Bathurst

Rivière-du-Portage fait partie de la Municipalité régionale de Tracadie, mais se trouve actuellement dans la circonscription de Miramichi–Grand Lake. Cela pourrait changer si les modifications à la carte électorale sont acceptées.

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick propose que la circonscription d'Acadie—Bathurst soit formée de la circonscription actuelle en plus d’une partie de la municipalité régionale de Tracadie, notamment les collectivités de Rivière-du-Portage, Haut-Rivière-du-Portage et de Brantville qui se trouvent dans la circonscription actuelle de Miramichi—Grand Lake.

Ce changement a été proposé par le député de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, car la municipalité régionale de Tracadie est à cheval sur deux circonscriptions. Il explique que la population de la région est majoritairement francophone et acadienne, et qu'en raison de leur profil linguistique et de leur sentiment d'appartenance, ces résidents ont plus de liens avec la péninsule acadienne et la circonscription d'Acadie—Bathurst.

Moncton—Riverview—Dieppe

La commission souhaite respecter le caractère linguistique de Moncton–Dieppe.

La commission propose que la ville de Riverview soit exclue de la circonscription et que celle-ci soit renommée Moncton—Dieppe. Riverview se joindrait à Fundy Royal.

Les responsables disent être conscients des liens qui unissent les trois municipalités du Grand Moncton, mais qu’en raison de l’augmentation de la population (près de 12 000 personnes en dix ans), ce n’était plus possible de les garder ensemble.

Une autre option aurait été d’effriter des parties de Dieppe et de Riverview dans d’autres circonscriptions, mais cela aurait eu comme impact de diluer la masse critique francophone et la représentativité de Dieppe.

Beauséjour

La ville de Shediac fait partie de la circonscription de Beauséjour.

La commission propose un changement mineur à la circonscription de Beauséjour, soit d'attribuer à la circonscription proposée de Moncton—Dieppe la toute petite partie de la ville de Moncton qui se trouve actuellement dans la circonscription de Beauséjour.

Madawaska—Restigouche

Du haut du mont Carleton, on peut voir une partie de la circonscription de Madawaska-Restigouche.

La circonscription de Madawaska–Restigouche n’est pas très populeuse et, pour équilibrer les choses, la commission propose qu’on y ajoute la ville de Grand-Sault, les paroisses de Grand-Sault et de Drummond, le village de Drummond et la communauté rurale de Saint-André, qui font actuellement partie de la circonscription de Tobique—Mactaquac.

De 1966 à 1996, ces communautés étaient dans la même circonscription que les communautés du comté de Madawaska. La circonscription s'appelait alors Madawaska—Victoria.

Dans cette région aussi les spécificités linguistiques et culturelles des communautés ont pesé dans la balance.

Fredericton

La circonscription de Fredericton deviendra plus urbaine si les changements sont acceptés.

La commission propose que la circonscription de Fredericton soit renommée Fredericton—Oromocto.

Cette nouvelle circonscription serait formée principalement de la ville de Fredericton et des environs, ainsi que de la ville d'Oromocto. Le reste du territoire de l’ancienne circonscription de Fredericton serait distribué à d’autres circonscriptions.

La nouvelle circonscription, plus petite en superficie, serait justifiée par l’augmentation de la population dans la région de la capitale. La commission souhaite également respecter le caractère urbain de la circonscription.

Miramichi–Grand Lake

La circonscription de Miramichi-Grand Lakes'étendra plus au sud, jusqu'à atteindre la grande région de Fredericton.

La commission propose que la circonscription de Miramichi—Grand Lake comprenne le territoire de l'actuelle circonscription en plus de la paroisse de Sheffield et de parties des paroisses de Maugerville et Canning qui font actuellement partie de la circonscription de Fredericton, ainsi que la paroisse de Waterborough, qui est dans l'actuelle circonscription de Fundy Royal.

Une partie de la municipalité régionale de Tracadie qui est actuellement incluse dans cette circonscription serait intégrée à Acadie—Bathurst.

Fundy Royal

La ville de Riverview ne ferait plus partie de la circonscription de Moncton–Dieppe.

La commission propose que Riverview se greffe à la circonscription de Fundy Royal et que celle-ci soit renommée Fundy Royal—Riverview. Cette fusion a du sens, selon les responsables, car environ la moitié de la population de Riverview fait déjà partie de la circonscription de Fundy Royal et les deux régions entretiennent déjà des liens.

Cette circonscription perdrait toutefois la ville de Quispamsis, qui serait attribuée à la circonscription proposée de Saint John—Kennebecasis.

Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest

Cette circonscription comprendrait tout le sud-ouest de la province. Sur cette photo, la ville de Saint-Andrews.

Cette circonscription comprendrait le territoire de la circonscription actuelle en plus d’une partie de la circonscription de Saint John—Rothesay, située à l'ouest de la rivière Saint-Jean et du havre Saint-Jean. Certaines petites communautés rurales se joindraient à Tobique—Mactaquac.

La commission propose que la circonscription soit renommée Saint John—St. Croix.

Saint John—Rothesay

La ville de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick.

La circonscription comprendrait le territoire de la circonscription actuelle en plus de la ville de Quispamsis, qui fait partie de l'actuelle circonscription de Fundy Royal. La partie de la circonscription située à l'ouest de la rivière et du havre Saint-Jean serait intégrée à la circonscription proposée de Saint John—St. Croix.

La commission propose que la circonscription soit renommée Saint John—Kennebecasis.

Tobique—Mactaquac

Le barrage de Mactaquac, au Nouveau-Brunswick.

La commission propose que la circonscription de Tobique—Mactaquac comprenne le territoire de l'actuelle circonscription, mais elle perdrait le territoire correspondant aux nouvelles limites proposées de la ville de Fredericton, en vigueur depuis le 8 avril, ainsi que la grande région de Grand-Sault. Elle gagnerait toutefois du territoire en raison du déplacement de la limite sud-ouest de la circonscription.