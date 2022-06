Fin de l’alerte d’orages violents dans la région

Plusieurs secteurs ont été concernés par cette alerte :

secteur de Côte-de-Beaupré - L'Île d'Orléans

secteur de Lévis

secteur de Lotbinière

secteur de Portneuf

secteur de Québec

secteur de Saint-Lambert

secteur de Valcartier - Stoneham

Plus de peur que de mal : à Québec, les premiers grondements de tonnerre se sont fait entendre peu avant 17 h. Après une forte pluie, l'orage a cessé vers 18 h.

On ne recense presque aucune panne d'électricité.

D'autres régions ont été fortement touchées par les orages. Les régions les plus affectées sont la Montérégie, avec plus de 15 000 foyers sans courant. Montréal et les Laurentides comptent plus de 11 000 clients d'Hydro-Québec touchés.

Les météorologues [...] surveillent un orage violent pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d'une pièce de cinq cents et de la pluie forte , avait précisé le site Internet d'Environnement Canada.

Environnement Canada recommandait aux habitants des secteurs où les alertes sont diffusées de demeurer à l'intérieur et de se tenir éloignés des murs extérieurs.