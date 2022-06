Une alerte d’orages violents en vigueur en Estrie

Des orages violents produisant de la grosse grêle et des rafales destructrices pourrait affecter l'Estrie jeudi en fin d'après-midi, selon Environnement Canada.

À 15 h 30, les météorologues d'Environnement Canada surveillaient un orage très dangereux pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle, de la taille d'une pièce de cinq cents ou plus et de la pluie forte dans la région .

Les secteurs de Brome-Missisquoi, de Coaticook, de Cookshire, de Granby, de Lac-Mégantic, Magog, Sherbrooke, Weedon et Richmond sont visés par cette alerte d'orages violents.

Le temps chaud et humide qui est prévu par Environnement Canada sera propice au développement d’orages violents.

Dans la région de Montréal, on indique qu'un orage très dangereux pouvant produire des rafales destructrices, de la grêle, de la taille d'une balle de baseball ou plus et de la pluie forte pouvait survenir.

Environnement Canada a aussi diffusé des alertes météorologiques pour une veille de tornade qui se concentre sur les régions de Gatineau, du Pontiac, de Saint-Jérôme, de Mont-Tremblant, des Laurentides et de Lanaudière.

Les conditions seront réunies pour que plusieurs tornades puissent se former, entraînant des rafales de 90 à 110 km/h et de la grêle dont la taille peut varier d' une pièce de 5 cents à celle d’une balle de ping-pong , indique Environnement Canada sur son site web.

Environnement Canada recommande aux habitants des secteurs où les alertes sont diffusées de demeurer à l'intérieur et de se tenir éloignés des murs extérieurs.