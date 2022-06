Réorganisation majeure en santé : peu d’autres options s’offraient au CISSS-AT

Il manque notamment 300 infirmières pour maintenir les services, alors que 700 sont à l’emploi de l’organisation régionale actuellement.

Selon la direction, les données de la courbe démographique démontrent qu’il y aura davantage de départs de main-d’œuvre au courant des prochaines années que de possibilités d’embauches, ce qui laisse présager que la situation ne va pas aller en s'améliorant.

Le CISSS-AT assure mettre en place différentes actions pour diminuer l’impact sur les services au cours des prochaines années, soit d’augmenter des cohortes de formation en collaboration avec les établissements d’enseignement de la région, déployer certaines formations intensives ou accélérées et des démarches de recrutement à l’international.

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi après-midi, le CISSS-AT a insisté sur le fait qu’il est important de permettre aux employés d’avoir des vacances cet été, les deux dernières années ayant été éprouvantes pour le personnel.

La main-d’oeuvre indépendante en baisse

Le plan de réorganisation détaillé aurait reçu l’aval du conseil d’administration et du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Il a depuis été vivement contesté par plusieurs élus qui déplorent la perte de services sur leur territoire. C’est le cas notamment à Témiscaming, où l’urgence sera fermée 12 heures par jour pour toute la période estivale.

Des employés provenant d’agences de placement ont récemment quitté, ce qui a eu un impact important, selon le CISSS-AT.

« On a quelques ressources qui ont abandonné leur engagement dans les dernières semaines, ce qui impacte notre capacité à réaliser les services. » — Une citation de Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS-AT

« Dans le territoire du Témiscamingue, on était particulièrement dépendants de la main-d’oeuvre indépendante; ce n’est donc pas étranger à ce qu’on constate au niveau de la fermeture partielle du service d’urgence » , explique-t-elle.

Celle-ci précise que l’été dernier, environ 125 infirmières d’agences de placement travaillaient pour l’organisation, un chiffre qui a baissé à environ 95.

« On sait que pour certains secteurs, c’est particulièrement critique, puis plus les équipes sont petites, plus c’est précaire. À partir du moment où, par exemple, dans une urgence on a deux infirmières en place, eh bien deux moins une, on est rendu à une. On ne peut plus maintenir un service d’urgence », fait observer Mme Roy.

La PDG n’a pas voulu se prononcer à savoir si les récentes mesures du gouvernement visant à diminuer le recours aux agences ont eu un impact.

Elle a par ailleurs mentionné que si des employés sont engagés dans les prochaines semaines, il n’est pas impossible d’ouvrir l’urgence le soir et la nuit cet été.

Faire des choix difficiles

En tout, 26 lits de réadaptation sont fermés sur un total de 62, pendant que 20 lits en CHSLD sont fermés sur un total de plus de 600.

Caroline Roy indique qu’il y a peu d’options lorsqu’on manque de main-d'œuvre. Il faut identifier d’abord les services critiques et essentiels, puis analyser ensuite comment distribuer la main-d’oeuvre en place.

« On se dit de quelle façon on peut mieux utiliser ces gens-là et quels autres services on va devoir diminuer ou planifier une rupture temporaire », précise-t-elle.

Mme Roy signale que l’autre option aurait été de faire des regroupements ou d’envoyer des patients à l’extérieur de la région.

« On aurait pu dire, par exemple, qu’on va maintenir des unités de pédiatrie dans seulement deux des hôpitaux, puis pour les hospitalisations des enfants des autres territoires, on va leur demander de se déplacer dans ces hôpitaux qu’on aura maintenus en consolidant les équipes, c’est un choix », explique-t-elle tout en précisant que ce n’est pas ce qui a été choisi.

« On a toujours fait le choix dans notre région d’avoir un étalement de nos services, maintenir des services de base, de proximité à travers la population de toute la région, dans tous les territoires. C’est important de maintenir des services de base consolidés dans tous les territoires », ajoute Caroline Roy, en reconnaissant ne pas être à l'abri d’autres ruptures de services au cours de la période estivale.

Impact possible dans les urgences

Le CISSS-AT assure que le temps d’attente pour voir un médecin ne devrait pas être augmenté, mais qu’il pourrait y avoir parfois une certaine congestion aux urgences.

« On va s’assurer d’être beaucoup plus fluides et beaucoup plus coordonnés dans la coordination des congés pour pouvoir permettre le retour à domicile ou dans les milieux de vie pour les gens qui sont hospitalisés, pour justement faire place aux autres qui vont venir. Donc, c’est certain que ce sera un été serré », fait remarquer Évelyne Grenier-Ouimette, directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés.

Retour à la normale en septembre?

Caroline Roy n’a pas voulu s’avancer à savoir si tout pourrait reprendre en septembre, mentionnant que la situation sera réévaluée à la fin de l’été en fonction des ressources disponibles.

« On sera toujours sages, on s’assurera toujours de planifier et de vous informer, c’est la meilleure façon d’agir et aussi d’ajuster notre offre de services en fonction de notre capacité réelle pour maintenir des services sécuritaires et de qualité », souligne la PDG du CISSS-AT.