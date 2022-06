44 infirmiers et infirmières de l’étranger s’installeront sur la Côte-Nord

Ce recrutement à l'international fait partie de l'investissement de 65 millions de dollars sur deux ans, annoncé par le gouvernement du Québec, afin de procéder au recrutement et à l'intégration de candidats internationaux.

La Côte-Nord fait partie des régions ciblées par ce projet pour accélérer la reconnaissance des compétences de ces infirmières.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord précise que la première cohorte de 22 étudiants arrivera vers la fin de l'été à Sept-Îles pour compléter une AEC . Une deuxième cohorte de 22 étudiants suivra plus tard à l'automne à Baie-Comeau.

« 44 infirmiers et infirmières qui viennent avec leur famille et qui vont demeurer ici et qui vont être à l'emploi au CISSS de la Côte-Nord pendant les prochaines années et pendant leurs études. [...] C'est une excellente nouvelle pour nous. »