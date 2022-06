Les recherches pour retrouver Madison Roy-Boudreau ont repris

La Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) a établi un camp de base le long du chemin Thériault, à Middle River, à moins d’un kilomètre du secteur qui a été identifié comme la zone de recherche.

Madison Roy-Boudreau avait 14 ans au moment de sa disparition le 11 mai 2021.

Depuis août dernier, la police traite sa disparition comme un homicide.

C’est vraiment la continuation de l’investigation , a expliqué jeudi Hans Ouellette, de la GRC . On avait des équipes spécialisées qui faisaient de la recherche avant l’hiver et à l’automne. On continue de vérifier des locations dans le coin de Middle River et aussi aux alentours de Bathurst.

La police n’a pas voulu confirmer si ces nouvelles recherches étaient motivées par la découverte de nouveaux indices ou d’un quelconque progrès dans l’enquête.

Chargement de l’image Des recherches sont effectuées jeudi dans les environs de Middle River, pour tenter de retrouver Madison Roy-Boudreau, une adolescente disparue en mai 2021. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

La GRC n’a pas besoin de bénévoles pour effectuer des recherches, mais elle demande au public d’être vigilant.

Hans Ouellette demande à toute personne qui voit quelque chose d'intéressant ou quelque chose de différent de communiquer avec la police, afin qu’elle puisse investiguer.

La GRC dit ne pas savoir jusqu’à quand ces nouvelles recherches se poursuivront. On sait qu’elles se dérouleront une fois de plus vendredi matin.

D’après le reportage de Mario Mercier