Calgary lance une campagne de financement pour s’opposer à la loi 21

En compagnie du président de l’Organisation mondiale des sikhs, Tejinder Singh Sidhu, Said Omar, du Conseil national des musulmans canadiens, et les conseillers municipaux Raj Dhaliwal, Jasmine Mian, Evan Spencer et Courtney Walcott, ont officialisé le début de la campagne publique de financement devant l’hôtel de ville de Calgary.

Photo : Radio-Canada