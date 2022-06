Virtuellement, le président ukrainien lance un appel à la tech mondiale

Aucun autre pays dans le monde ne vous offrira une telle chance d'utiliser les technologies les plus avancées au niveau de l'État , a assuré le président Zelensky, virtuellement présent à VivaTech, mais aussi dans d’autres événements en Europe comme The Next Web Conference à Amsterdam.

D’ailleurs, le grand salon parisien des nouvelles entreprises et de la technologie dédié à l'innovation et au numérique accueille 14 jeunes entreprises ukrainiennes. Il se déroule jusqu'à samedi.

L'Ukraine est une chance pour vous , a répété le président ukrainien, qui souhaite bénéficier d'une forme de prêt-bail, sur le modèle de celui fourni par les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale pour aider les pays européens en guerre.

Nous proposerons un prêt-bail numérique dans les prochaines semaines, dans une conférence sur la reconstruction à Lugano, en Suisse , a-t-il dit.

En tenue kaki, Zelenski a reconnu qu'il était inhabituel pour un président ou un chef de gouvernement de s'exprimer par hologramme .

Mais « ce n'est pas le seul élément de Star Wars que nous mettrons en pratique, nous battrons l'Empire nous aussi », a dit l'ancien acteur, faisant allusion à la Russie.

L'Ukraine met souvent de l'avant son niveau avancé de numérisation de l'État, qui lui a permis de mieux résister face à l'offensive de la Russie.

Cette numérisation lui permet par exemple de continuer à délivrer des paiements dans des zones de guerre, ce qui serait impossible avec une organisation traditionnelle, avait expliqué récemment le vice-premier ministre ukrainien Mykhaïlo Fedorov.

L’Ukraine technologique en force

D’ailleurs, quatorze initiatives ukrainiennes sont présentes à VivaTech.

Parmi elles, ClinCaseQuest, une plateforme qui permet d'étudier les essais cliniques, destinée aux étudiants et étudiantes en médecine, et Miso qui propose un système de surveillance qui analyse la santé d’une personne à l'aide d'algorithmes pour prévenir les maladies cardiaques.

On veut montrer que la technologie ukrainienne, quoi qu'il en soit, malgré la guerre, les défis qui sont dans le pays, elle est forte et peut proposer des partenariats intéressants pour des entreprises françaises et européennes , explique à l'AFP Diana Sidko, responsable du kiosque Ukraine à VivaTech.

C'est la première fois que l'Ukraine a son kiosque à ce salon. Il y a beaucoup d'entreprises mondiales américaines et européennes qui ont leurs équipes de développement basées en Ukraine, c'est vraiment des milliers de personnes employées aujourd'hui, à peu près 130 000 en ingénierie , souligne Diana Sidko.

Chaque jeune entreprise présente à VivaTech est une graine de courage, qui continue de travailler dans des conditions assez difficiles, mais sait les surmonter, qu'elle soit basée en Ukraine, au Portugal ou temporairement en France comme Lookerz et Cardio AI , détaille Diana Sidko.

La présence de l'Ukraine au salon était décidée avant l'invasion russe.

À l'automne, avant que la guerre n'éclate, on souhaitait déjà que l'Ukraine participe à VivaTech. C'est un pays qui, sur la scène technologique en Europe, est de plus en plus dynamique, actif et intéressant , souligne la directrice du salon, Julie Ranty.