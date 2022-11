Extraire ses implants mammaires pour retrouver la santé

Fatigue chronique, douleurs musculaires, douleur à la gorge, trouble de la vision, éruptions cutanées, pertes de mémoire, anxiété et dépression font partie de la liste de symptômes qui envahissaient l’existence de Randalene Theresa Traverse depuis des années.

La mère de famille de 40 ans affirme qu'elle avait même de la difficulté à vaquer à ses tâches quotidiennes. Elle se souvient de matins où il était difficile de se lever pour aller travailler et de moments où elle devait prendre de courtes pauses quand elle conduisait parce qu'elle était exténuée.

Randalene Theresa Traverse s’est prêté à toute une série de tests afin de trouver la source de ses maux, mais les résultats revenaient toujours peu concluants. De nombreux médicaments lui ont été prescrits, mais les symptômes persistaient.

« J’ai dit à mon physicien: Assez c’est assez, je suis sur le point de faire quelque chose d'extrême. » — Une citation de Randalene Theresa Traverse

Maladie des implants mammaires

Randalene Theresa Traverse avoue avoir choisi le bistouri à l’aube de ses 20 ans pour pallier à un manque, une insécurité. À cette époque, elle croyait que plus les seins étaient gros, plus c’était beau.

« Je me souviens m'être réveillé en pleine nuit quelque temps après ma chirurgie en me demandant ce que j’avais fait. » — Une citation de Randalene Theresa Traverse

Graduellement, elle a dû faire face à plusieurs problèmes de santé. Elle avoue avoir blâmé ses maux sur tout, sauf ses implants.

Une amie m’a ajouté à un groupe de soutien pour des femmes qui croient avoir la maladie des implants mammaires. Je me suis rendu à l’évidence et j’ai constaté que je n’étais pas la seule à éprouver tous ces problèmes de santé , raconte-t-elle.

La santé au delà de la vanité

Selon le Dr Jan Willem Cohen Tervaert, directeur de la Division de rhumatologie de l'Université de l'Alberta, le risque de développer des symptômes auto-immuns augmente de 45 % avec l’insertion d’implants mammaires.

Selon le spécialiste, les chances de retrouver la santé sont plus élevées si la chirurgie d’extraction est effectuée dans les 10 années qui suivent l’augmentation mammaire.

« Après l’extraction des implants, 95 % des femmes ont une amélioration de leur état de santé. » — Une citation de Dr jan Willem Cohen Tervaert

Puisque son état de santé ne s'améliorait pas, Randalene Theresa Traverse a choisi l’extraction mammaire.

Je suis une mère monoparentale qui travaille, je ne peux plus me permettre de perdre tout ce temps pour des rendez-vous médicaux qui n’en finissent plus.(...) J'ai choisi la santé au-delà de la vanité , partage-t-elle.

La chirurgienne plasticienne Alexis Armour est toutefois d’avis qu’il n’est pas encore possible d’établir un lien entre les symptômes de la maladie des implants mammaires et les implants mammaires.

Selon elle, toutes les chirurgies impliquent des risques et toutes les prothèses sont susceptibles de devenir problématiques. Il est donc important de comparer les risques aux avantages, souligne-t-elle.

Il y a toujours des gens qui ont des troubles du tissu conjonctif et dans ce groupe il va y avoir des patients qui ont des implants mammaires aussi. Est-ce que c’est une cause, on ne sait pas , affirme-t-elle.

Malgré le fait que sa santé s'est grandement améliorée, Randalene Theresa Traverse est consciente que ses problèmes de santé pourraient ne pas s’enrayer totalement. Elle garde tout de même espoir.