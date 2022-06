Blonde, biographie fictive de Marilyn Monroe, arrivera sur Netflix le 23 septembre

Blonde a été écrit et réalisé par Andrew Dominik, qui est notamment derrière le film L'Assassinat de Jesse James par le traître Robert Ford (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford), sorti en 2007.

Ce film a été écarté de la sélection officielle du 75e festival de Cannes parce qu'aucune sortie en salles de cinéma n'avait été prévue en France.

Aux États-Unis, il fait l'objet d'une mention interdit aux moins de 17 ans pour ses scènes de sexe.

Produit par Brad Pitt

Dans Blonde, produit notamment par Brad Pitt, la vedette hollywoodienne décédée à 36 ans en 1962, et qui fascine toujours les États-Unis 60 ans plus tard, est interprétée par l'actrice cubano-espagnole Ana de Armas, qui a récemment jouée dans À couteaux tirés (Knives out) et dans le dernier James Bond : Mourir peut attendre (No Time to Die).

Adrien Brody est également de la distribution, dans le rôle du dramaturge Arthur Miller, le dernier époux de Marilyn Monroe.

Le roman de Joyce Carol Oates, sorti en 2000, est l'un des plus célèbres de l'auteure américaine. Biographie fictive, il retrace une trajectoire cauchemardesque de Norma Jean Baker, le vrai nom de Marilyn Monroe, et dresse un portrait au vitriol de l'Amérique ainsi que de l’Hollywood des années 1950 et 1960.

Le géant américain de la diffusion en ligne a aligné plusieurs grands noms du cinéma en 2022 pour continuer d'affirmer sa stature hollywoodienne. Netflix a été confronté à une baisse inédite de son nombre de personnes abonnées cette année, pour la première fois depuis plus de dix ans.