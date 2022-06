Une femme recherchée pour meurtre à Winnipeg aurait commis un deuxième homicide

Doris Lydia Trout était âgée de 25 ans lorsqu’elle a été retrouvée morte dans un appartement de la rue Kennedy à Winnipeg.

Le 7 juin, les enquêteurs ont arrêté et accusé Meagan Leigh Beaulieu, une femme de 27 ans de Winnipeg, en rapport avec le meurtre de Doris Trout.

Leah Carol Clifton, 34 ans, originaire de Winnipeg, est maintenant aussi suspectée dans ce meurtre. Elle échappe toujours aux radars de la police. Elle est considérée comme armée, dangereuse et ne doit pas être approchée.

Leah Carol Clifton a un tatouage sur la nuque du côté droit : RIP Dean (archives). Photo : Winnipeg Police Service

Leah Carol Clifton est aussi recherchée pour le meurtre au second degré d'Heather Beardy, qui a été retrouvée morte dans un appartement de la rue Furby en février. Deux autres personnes ont été arrêtées et accusées de meurtre au second degré en lien avec cet homicide.

Pour le meurtre de Doris Trout, Claude Chancy n'a pas précisé comment Leah Carol Clifton et Meagan Leigh Beaulieu se connaissaient. Cependant, les deux sont soupçonnées d'être impliquées dans des affaires de drogue.

La police indique ne pas savoir exactement où se trouve Leah Carol Clifton, qui s'emploie activement à les éviter , mais le constable Chancy pense qu'elle se trouve toujours à Winnipeg.

Toute personne ayant des renseignements sur les allées et venues de Leah Carol Clifton est priée de contacter les enquêteurs au (204) 986-6508, le 911 ou Échec au crime, au (204) 786-8477.