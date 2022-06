Des sites prisés des campeurs près du lac Abraham seront aménagés

L'argent servira à installer des toilettes chimiques et mettre en place des casiers à l’épreuve des ours pour la nourriture ainsi qu'à l'entretien des routes. C'est la première fois en 10 ans que le gouvernement investi dans le secteur.

Don Livingston, le directeur des loisirs, de la gestion des terres et des écosystèmes pour la région sud pour le ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta souligne que certaines routes sont remplies de nid-de-poule et sont dans un mauvais état.

Le financement du gouvernement permettra de changer les choses. Sept routes près de l’autoroute 11 seront réaménagées. Des places de stationnement seront construites et des panneaux de signalisation installés.

La majorité du secteur se trouve sur des terres de la Couronne. Il est permis d'y camper en suivant certaines règles de base, mais le manque d'aménagement et de services ainsi qu'une application des règles parfois souple engendre des problèmes de comportements chez certains usagers qui se croient tout permis.

En juillet 2020, un comité permanent du gouvernement chargé de surveiller les sites récréatifs de la région a déposé un rapport constatant que le nombre de campeurs avait explosé. Le rapport mentionnait aussi la présence d'ordures, de déchets organiques ainsi que des arbres coupés.

Jusqu'en juin 2021, date à laquelle le gouvernement a introduit un laissez-passer annuel, le camping était gratuit dans le secteur. Au coût de 30 dollars par année, la vente de laissez-passer a permis de récolter 1,5 million de dollars destinés à l'amélioration de la région.

Chargement de l’image Certains visiteurs laissent traîner leurs déchets après y avoir passé du temps. Photo : Radio-Canada / David Bajer

Pour Don Livingston, les médias sociaux et les restrictions sur les voyages en raison de la pandémie ont contribué à l'augmentation de la popularité du secteur qui s'étend de l'ouest de Nordegg jusqu'à la limite du parc national Banff. Il est heureux d'enfin voir un investissement pour le réaménager.

Ces perles rares du corridor David Thompson ont été découvertes et elles ne sont plus cachées , dit-il en implorant les visiteurs à prendre soin du secteur afin de pouvoir encore en profiter longtemps.

Il rappelle d'ailleurs qu'en décembre 2020, TransAlta a menacé d'interdire aux visiteurs de camper dans le secteur en raison de problèmes de sécurité.

Les ingénieurs responsables du barrage n'étaient vraiment pas ravis avec le genre d'activités qui se passaient à proximité de la structure , précise-t-il.

Chargement de l’image Don Livingston Photo : Radio-Canada / David Bajer

Un financement longtemps attendu

Le comté de Bighorn a longtemps attendu l’argent nécessaire pour réaménager les sites.

Le précédent gouvernement du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l'Alberta voulait investir 40 millions de dollars sur 5 ans pour créer trois parcs provinciaux, quatre aires récréatives et un parc sauvage dans le comté.

Le gouvernement conservateur uni a mis un terme au projet en mai 2019 en soutenant qu'il allait empêcher les Albertains d'utiliser pleinement la zone.

La décision a déçu des environnementalistes qui demandaient une meilleure gestion des terres dans le comté de Bighorn.

Le financement annoncé par le gouvernement albertain est une bonne chose selon la spécialiste de la conservation pour Alberta Wilderness Association, Devon Earl, mais l'argent ne va pas régler tous les problèmes.

Il faut qu'il y ait plus d'officiers sur le terrain pour faire respecter les règlements. Sans cela, tout le soutien possible et imaginable ne fera aucune différence parce que les gens ont tendance à croire qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent , dit-elle

Avec les informations de Michelle Bellefontaine