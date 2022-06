Procrea Gatineau : des couples infertiles de l’Outaouais se disent déçus et incompris

Cette décision forcera les couples infertiles de la région à débourser de leurs poches pour obtenir des services de fertilité, se plaint-on. C’est d’ailleurs ce qu’a annoncé Procréa Gatineau dans les heures qui ont suivi la décision du gouvernement, mercredi.

Se voyant dans l’obligation de devenir non-participante à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), la clinique de fertilité devra imposer des frais, dès le 18 juillet, pour pouvoir continuer à offrir les services actuels.

Pour bénéficier de la couverture et des remboursements du régime public, les couples de la région de l'Outaouais devront se déplacer 200 kilomètres à l’est, jusqu’à Montréal.

C’est une onde de choc , a affirmé, en entrevue à Radio-Canada, Léonie Bourassa, une résidente de Gatineau qui souhaite accéder à des services, ici, dans la région. Nous, ça fait des mois que nous espérons avoir une bonne nouvelle de ce côté-là. Dans le fonds, ce que ça nous oblige à faire c'est de nous résilier à notre option B qui est d'aller consulter à une clinique de Montréal.

« Évidemment, ça implique un autre délai et beaucoup d’attente, parce qu’il y a plusieurs mois d’attente dans les cliniques de Montréal. » — Une citation de Léonie Bourrassa

Pour une insémination, c’est de deux à trois rendez-vous pour chaque protocole, chaque mois. Donc, mon conjoint et moi allons devoir prendre congé dans une semaine pour nous rendre à Montréal pour faire les prélèvements, les tests et les échographies. C’est beaucoup de frais reliés à ça et beaucoup de stress , poursuit Mme Bourassa.

Une autre option pour les couples infertiles de la région est de se rendre dans une clinique à Ottawa de l'autre côté de la rivière des Outaouais. C'est le choix que Marie-Renée Laframboise, une maman de Cantley, a fait pour la naissance de son premier garçon.

Chargement de l’image Marie-Renée Laframboise, maman qui a déjà eu recours aux services de Procrea Gatineau. Photo : Radio-Canada

Le seul inconvénient, rappelle-t-elle, c'est que les coûts de procédure ne sont pas remboursés par la RAMQ . Pour son deuxième garçon, elle a choisi sans hésiter de suivre ses traitements de fertilité à Procrea Gatineau, qui à l'époque venait d'ouvrir ses portes.

On n'avait plus de casse-tête à se dire : est-ce qu'on fait ça à Montréal ou financièrement, est-ce qu'on commence à se préparer un budget pour retourner à Ottawa? , se souvient Mme Laframboise.

« C'est certain, pour une famille qui veut des enfants, Procrea Gatineau était l'idéal. » — Une citation de Marie-Renée Laframboise

La maman trouve dommage que la clinique n'ait pas réussi à obtenir son permis de pratique. Se déplacer à Montréal rend toute la procédure stressante inutilement, juge-t-elle. Mme Laframboise ne comprend pas la décision du ministère.

Il n'y a pas vraiment de raisons de concentrer les services à Montréal. On est quand même un grand centre. Gatineau fait partie des cinq plus grandes villes du Québec , souligne-t-elle.

Marie-Renée Laframboise croit que cette décision pourrait briser le rêve de couples infertiles qui cherchent à avoir un enfant. S'ils n'ont pas les moyens financiers, la fécondation in vitro, c'est très dispendieux. Ce n'est pas tout le monde qui a ce budget-là!

Chargement de l’image La clinique de fertilité Procrea Gatineau Photo : Radio-Canada / Rémi Authier

Le propriétaire de la clinique Procrea Gatineau, le Dr Éric Himaya, a plaidé sa cause devant le ministre responsable de l’Outaouais et ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, jeudi après-midi.

Lorsque la décision de Québec a été rendue, mercredi, il a dénoncé ce choix ministériel qui favorise encore une fois les patients des grandes villes comme Québec et Montréal au détriment de ceux de Gatineau. C’est ça qui me surprend, je ne m’attendais pas à ça du tout! , a commenté le Dr Himaya.

Au terme de sa rencontre avec le ministre Lacombe, cependant, Dr Himaya en avait très peu à dire sur la teneur de cet entretien, préférant laisser les choses progresser avant de faire tout autre commentaire.

Un projet de procréation assistée du CISSSO

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSSO) de l’Outaouais aurait présenté, selon le ministère de la Santé, son propre projet pour développer des services de procréation médicalement assistée (PMA).

S’il devait se réaliser, ce projet permettrait un accès élargi à la population de la région et facilitera également l’accès aux services de 3e ligne en ayant une entente avec un centre tertiaire public (Centre universitaire de santé McGill) et permettra une utilisation adéquate des centres de procréation assistée (CPA) publics , affirme le ministère.

Appelé à en dire davantage, le CISSS de l'Outaouais a préféré ne pas faire de commentaires, puisque le projet est encore à une étape embryonnaire.

Il est trop tôt pour fournir plus de précisions , affirme Patricia Rhéaume, agente d’information et de relations médias au CISSS de l'Outaouais. Plusieurs étapes restent encore à franchir.

Entretemps, une pétition  (Nouvelle fenêtre) qui demande au ministre de la Santé Christian Dubé d’infirmer la décision et de financer les fécondations in vitro à la clinique Procrea de Gatineau a récolté près de 400 signatures en ligne.

On demande au gouvernement de réviser leur décision , explique Sandrine Bédard, une maman de Gatineau qui fait partie des signataires. On demande de ne pas enlever le droit à un couple d'avoir une famille.

Chargement de l’image Sandrine Bédard est une maman qui a eu recours aux services de la clinique Procrea Gatineau. Photo : Radio-Canada

Parlant de sa propre expérience, la jeune femme est catégorique : elle n'aurait pas eu de deuxième enfant si elle n'avait pas eu accès au services de Procrea Gatineau.

On est allé voir Éric à Procréa Gatineau, c'était le jour et la nuit , affirme la mère de trois enfants qui a connu des grossesses difficiles nécessitant des suivis serrés. Ça été beaucoup plus facile d'avoir recours à ces services ici à Gatineau que devoir se déplacer à Montréal.

La proximité, poursuit-elle, c'est un enjeu majeur dans notre rêve de devenir parent.

« C'est un rêve de vie de fonder une famille. » — Une citation de Léonie Bourrassa

La clinique Procrea Gatineau est essentielle en Outaouais. On est des milliers qui sont en attente, ce n’est pas un besoin qui est superflu, c’est un besoin réel , argue Léonie Bourrassa. C'est important que le service soit accordé et soit accessible en Outaouais, c'est vraiment un besoin criant.

Avec les informations de Rémi Authier et Alexandra Angers