Abitibi-Ouest : un fonds de 125 000 $ pour créer des services de garde en milieu familial

Avec les mesures incitatives annoncées, le bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial souhaite développer jusqu’à 30 nouveaux services de garde en Abitibi-Ouest d’ici 2027.

Le tout pourrait se traduire par un ajout potentiel de près de 180 places.

Les mesures incitatives incluent une trousse de démarrage, d’une valeur de 600 $, et un incitatif financier de 1900 $ pour chaque responsable de service de garde qui ouvrira ses portes d’ici les cinq prochaines années.

La directrice générale des services de garde en milieu familial de l’Abitibi-Ouest, Bianca Matte, soutient que ce programme d’incitatifs vise notamment à réduire l’attente pour l’obtention d’une place en garderie et ainsi faciliter la conciliation travail-famille dans la MRC.

« Notre objectif, c’est de développer le milieu familial au maximum. Notre objectif numéro un, c’est vraiment de diversifier le type de services de garde disponibles. On souhaite que les parents aient vraiment accès à des milieux qui correspondent à leurs valeurs. » — Une citation de Bianca Matte, directrice générale des services de garde en milieu familial de l'Abitibi-Ouest

« Par la suite, ce qu’on voulait, c’était vraiment de maximiser le développement de nouveaux services pour essayer de diminuer le plus possible la liste d’attente et le faire de façon rapide », souligne-t-elle.

Chargement de l’image Bianca Matte, directrice générale des services de garde en milieu familial de l’Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Des incitatifs

Celle qui est également directrice générale du CPE Les Petits Chatons ajoute que le programme comprend aussi des incitatifs pour encourager les responsables en service de garde éducatif (RSGE) à maintenir leur accréditation.

Un de mes plus grands désirs, c’était ça, parce que les filles travaillent vraiment très fort, elles travaillent d'arrache-pied, elles ont traversé la COVID, elles ont vécu vraiment des grosses choses. On souhaitait avoir une mesure qui était incitative, mais plus de reconnaissance. Donc, celles qui sont là et qui poursuivent l’accréditation pour cinq à six places, on va leur donner 250 dollars comme somme significative pour leur investissement , détaille Mme Matte.

Selon elle, le principal irritant chez les RSGE concerne les tâches administratives qui doivent être effectuées dans un service de garde. Ainsi, le programme permettra à tous les responsables en milieu familial de se doter d’un logiciel permettant de faciliter l’accomplissement des tâches liées à la comptabilité.

Chargement de l’image Le CPE Les Petits Chatons, à La Sarre. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Avoir la passion des enfants

Bianca Matte affirme que les jeunes parents qui ont de la difficulté à trouver une place en garderie pour leur enfant sont des candidats tout indiqués pour l’ouverture d’un service en milieu familial. Elle ajoute que le principal critère est cependant l’amour des enfants.

L’atout majeur, c’est d’aimer les enfants. C’est vraiment d’avoir cette passion-là et la passion du développement de l’enfant aussi. Elles ont toutes le même profil. Ce sont tous des gens qui aiment les enfants, qui aiment passer du temps avec eux, qui ont à cœur leur développement et qui vont s’investir à 100 % , signale-t-elle.

Contrer la pénurie de personnel

Avec une contribution de 45 000 $ sur cinq ans, Produits forestiers GreenFirst s’inscrit en tant que partenaire majeur dans cette campagne de mesures incitatives.

Chargement de l’image Produits forestiers GreenFirst est un partenaire majeur de la campagne, avec une contribution de 45 000$. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le directeur général de la scierie de La Sarre, Dominic Pépin, affirme que le manque de places en garderie est un enjeu omniprésent dans la région et que son entreprise souhaite faire partie de la solution.

On vit pleinement le manque de main-d'œuvre actuellement en Abitibi-Ouest. Cet enjeu de manque de places en garderie, nos employés le vivent tous les jours. Nos superviseurs doivent vivre avec ça tous les jours pour faire des remplacements d’employés par manque de garderie , décrit-il.

Chargement de l’image Le directeur général de la scierie de La Sarre pour Produits Forestiers GreenFirst, Dominic Pépin. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

M. Pépin ajoute que le manque de places en garderie rend plus difficile le recrutement de nouveaux employés.