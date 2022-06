Le Festival REGARD reçoit un prix de la ministre des Relations internationales

Le Festival REGARD remporte le prix Hector-Fabre pour l’année 2021 et reçoit une bourse de 25 000 $. Le festival de court métrage de Saguenay est salué pour l'ensemble de ses retombées et son impact positif, autant dans la région qu'à l'échelle internationale.

La récompense est décernée annuellement par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie à des personnes ou des organisations québécoises qui s'illustrent dans leur communauté et qui ont mis en œuvre un projet régional dont les réalisations sont reconnues à l'international.

REGARD présente des prix qui visent à faire la promotion de la culture québécoise à l’étranger. Le festival est reconnu internationalement et permet aux participants de rayonner outre-mer. Grâce à sa popularité, il génère d’importantes retombées économiques au Saguenay, ce qui a aussi été salué.

La directrice générale de REGARD, Marie Elaine Riou, était évidemment très honorée de recevoir le prix jeudi midi, lors d’un événement dans les nouveaux bureaux de la rue Racine.

À REGARD, on remet beaucoup de prix, mais c’est rare que l’on en reçoive. Toute l’équipe travaille fort pour que le festival rayonne à l’international, donc ça met en valeur nos efforts. Tout le monde est extrêmement fier , a raconté celle qui a déjà annoncé que l'édition de 2022 était la dernière qu'elle dirigeait.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, était sur place pour remettre le prix. Elle estime que le festival de court métrage incarne parfaitement les valeurs que représente le prix Hector-Fabre.

Ce projet s'arrime avec la Vision internationale du Québec, notamment sa volonté de promouvoir la culture et les artistes du Québec sur la scène internationale. Je me réjouis de la vitalité et du dynamisme que REGARD vient insuffler dans la région, c'est gagnant pour tous , a commenté la ministre par voie de communiqué.

Chargement de l’image Toute l’équipe de REGARD était très fière de ce prix. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

L’organisation de REGARD utilisera le montant associé avec le prix pour augmenter ses activités et se spécialiser davantage.

C’est un beau levier pour développer le marché international du court [métrage]. Nous allons pouvoir accueillir des invités d’autres pays, a précisé Marie Elaine Riou. Notre réseau pourra s’agrandir et c’est une occasion pour mieux se positionner à l’international avec des journalistes spécialisés.

La 27e édition de REGARD se déroulera du 22 au 26 mars 2023. Comme la formule avec les 5 à 7 à l'extérieur du Théâtre Banque Nationale a été appréciée des festivaliers, elle devrait revenir dans les prochaines années.

REGARD a été fondé en 1995 et présente chaque année près de 200 courts métrages provenant de plus de 50 pays.

Avec les informations de Gabrielle Morissette