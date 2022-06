Les entreprises sont prêtes à ouvrir leurs portefeuilles pour le Stampede

Depuis 30 ans, Rob Laidlaw, vice-président de la firme d’investissement Acumen Capital, organise une fête pendant le Stampede. Moitié soirée de financement pour un organisme de charité, moitié rassemblement pour l'élite de Calgary : 3500 invités y sont attendus.

Les deux tiers des billets se sont vendus en moins de deux jours, selon Rob Laidlaw.

Calgary bouillonne d’enthousiasme. Il y a un désir latent qui n’a pas été satisfait pendant trois ans. Je suis sûr que cela va être une très bonne année pour les commerces et les entreprises de Calgary , estime-t-il.

Rob Laidlaw organise une fête en marge du Stampede pour le Children's Hospital Aid Society.

Avec un baril de pétrole frôlant les 120 $ US, les compagnies énergétiques ont pu se relever rapidement de la pandémie, ajoute-t-il. Cette relance économique a insufflé un buzz dans toute la ville.

De nombreuses entreprises vont [organiser des fêtes] pour leurs employés et leurs clients comme on le voyait dans les bonnes années , ajoute-t-il.

En dehors du parc du Stampede avec ses manèges et ses compétitions de rodéo, le monde des affaires organise des fêtes et des déjeuners pour remercier ses employés et divertir ses plus gros clients. L'événement est tout aussi un incontournable pour les politiciens.

Le Stampede s’attend au moins à renouer avec la période prépandémie. En 2019, 1 275 465 personnes ont participé aux 10 jours d’événements, la deuxième meilleure affluence de l'histoire du Stampede. L’année dernière, à peine un demi-million de visiteurs s’y sont rendus.

Selon la directrice des communications de l’événement, Kristen Anderson, plus le lancement se rapproche, plus les entreprises achètent de billets. Les commanditaires répondent également à l’appel et pas seulement au niveau local.

Les gens veulent voyager et revenir au Stampede localement, mais aussi les étrangers. Nous sommes vraiment satisfaits de nos résultats en matière de commanditaires et de publicités , explique-t-elle.

Sans l’extravagance du boom

Dave Howard, le propriétaire de The Event Group qui produit des événements en direct, doute toutefois que le monde des affaires revienne à la folie des années de boom économique.

Des histoires dignes de légendes urbaines évoquent des fêtes où l’alcool gratuit coulait à flots et où des vedettes internationales venaient divertir les convives.

L’approche est beaucoup plus conservatrice. Là où vous auriez vu 800 invitées, la liste est maintenant de 400. Les boissons à volonté sont remplacées par trois ou quatre verres gratuits , constate-t-il.

Les entreprises pétrolières notamment font attention à leurs dépenses et à leurs images de marque, selon Dave Howard.

Les producteurs d'événements souffrent aussi des répercussions de la pandémie. L’industrie a été à l’arrêt pendant trois ans. Les techniciens de son, de lumière, les décorateurs, tout ce monde-là se sont trouvé d’autres emplois. C’est un énorme défi de trouver du personnel , explique-t-il.

Faute de travailleurs et d’endroits disponibles, son entreprise a dû refuser l’organisation de plusieurs événements. Les bonnes années, Dave Howard en mettait sur pied deux à trois par jour.

Cette année, il en aura que cinq pendant toute la durée du Stampede. Mais comme il le dit, ce sera toujours mieux que l’année dernière.

Le Stampede a lieu du 8 au 17 juillet.