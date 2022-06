Sept stations de métro gratuites les fins de semaine, cet été

À Montréal, les stations de métro Saint-Laurent, Place-des-Arts, McGill, Peel, Champ-de-Mars, Place-d’Armes et Berri-UQAM seront gratuites durant les fins de semaine et les jours fériés, du 24 juin au 5 septembre.

L'annonce a été faite par la Ville de Montréal jeudi, en collaboration avec la Société de transport de Montréal (STM) et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

La Ville dit avoir comme objectif de favoriser la mobilité au centre-ville et de rendre les rues encore plus belles et invitantes .

Il y a un manque d'achalandage dans le métro. On essaie d'encourager les gens à utiliser le transport en commun , explique Marikym Gaudreault, attachée de presse du comité exécutif du cabinet de la mairesse.

Mme Gaudreault juge qu'une généralisation de la mesure aurait représenté des coûts additionnels assez importants et qu'une multitude de raisons ont mené au choix des stations.

L'ARTM confirme que cette mesure, mise en place et financée par la Ville de Montréal, représente des coûts d'environ 2 millions de dollars.

La STM prête à accueillir plus d'usagers

À la Société de transport de Montréal, on se réjouit de cette annonce.

Il s'agit d'un incitatif de plus pour bénéficier de la fiabilité, de l'efficacité de déplacement et de la fréquence de service du réseau tout en ayant la tranquillité d'esprit de ne pas avoir besoin de trouver du stationnement! , explique Laurence Parent, présidente déléguée du conseil d'administration de la STM.

La société de transport se veut rassurante en ce qui a trait aux craintes du public d'être contrôlé par un agent sans titre valide.

Du côté des activités du contrôle des titres, on va les planifier en tenant compte des périodes où l'accès au métro est gratuit de façon limitée , confirme Philippe Déry, conseiller en relations publiques pour la STM. C'est un facteur qu'on va prendre en considération.

Par ailleurs, durant les semaines standards, les usagers du métro qui voudront profiter d'une entrée gratuite ne pourront pas le faire durant la nuit de vendredi à samedi.