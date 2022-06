Un documentaire sur Jean-Marc Vallée en préparation

Ce long métrage documentaire portera sur la vie et la carrière du cinéaste Jean-Marc Vallée, mort subitement à Noël dernier.

Il sera produit par Pierre Even, qui a produit les films de Jean-Marc Vallée C.R.A.Z.Y et Café de Flore, et sera réalisé par Marie-Julie Dallaire. Cette dernière a réalisé le documentaire Comme une vague, dont Jean-Marc Vallée a été le producteur exécutif.

Le film verra le jour grâce au soutien et à la participation de la famille du regretté cinéaste québécois : ses fils Alex et Émile Vallée et leur mère Chantal Cadieux.

Constitué d'archives et d’images originales, ce film permettra aux spectateurs de passer un moment avec Jean-Marc Vallée, promet la maison de production ITEM 7, dont Pierre Even est le fondateur et président.

Plus de détails à venir