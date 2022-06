Après la sécheresse, le surplus de pluie perturbe les activités agricoles

De nombreux agriculteurs ont commencé à semer leurs champs, mais ils ne peuvent effectuer le travail en raison de la météo des dernières semaines et de ses conséquences.

Des pommes de terre ou des carottes restent à être plantées, explique l'agronome Luc Bérubé de la ferme Pommes de terre Bérubé de Trois-Pistoles.

Il ajoute que l'humidité menace aussi les fraises qui pourraient pourrir avant d'être cueillies.

Chargement de l’image Impossible pour la machinerie agricole de rouler dans certaines parties des champs rendues trop molles en raison des accumulations d'eau. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Luc Bérubé affirme que l'un de ses tracteurs s'est même enlisé dans son champ cette semaine.

[C'est arrivé] juste hier, en plantant des pommes de terre, en plein milieu d'un champ, sans crier gare! Le planteur à patates et le tracteur ont carrément défoncé et on s'est retrouvés dans du trop mou , décrit-il.

Il ajoute qu'il doit maintenant travailler sa terre en contournant de larges bandes, devenues trop humides.

« L'idéal, c'est un bon mélange de beau temps et de pluie. De façon bien équilibrée. » — Une citation de Jean-François Rioux, propriétaire de la Ferme Rioukioux

Le même phénomène est observé à la Ferme Rioukioux à Saint-Simon-de-Rimouski. Son propriétaire, Jean-François Rioux, explique que même si son foin est arrivé à maturité, il ne peut pas le faucher.

Chargement de l’image Jean-François Rioux est producteur laitier et cultive des parcelles de terre pour nourrir ses bêtes. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

La machinerie agricole laisserait de profonds sillons sur les terres en raison de leur manque de fermeté et le foin ne pourrait pas sécher puisqu'il tomberait dans des flaques d'eau laissées par les pluies fréquentes.

On va faire des traces. On va briser le champ. On va briser sa portance, sa structure. [...] Quand on va se promener dans un champ et qu'on fait de grosses roulières, on vient d'hypothéquer cette petite partie de champ-là pour des années et des années , explique Jean-François Rioux.

« Les foins sont déjà à maturité. De la quantité, on va en avoir, mais la qualité ne sera peut-être pas au rendez-vous. Je ne pensais jamais dire qu'on a trop d'eau. » — Une citation de Gilbert Marquis, président de l'UPA du Bas-Saint-Laurent

L'agriculteur de Saint-Simon explique que le foin perd de sa qualité s'il est coupé trop tôt ou trop tard dans son développement.

Il possède alors moins de nutriments et de protéines et il faut alors une plus grande quantité de fourrage pour nourrir les animaux , poursuit-il.

À l'inverse de ce début d'été où le foin est abondant, les étés 2017, 2018, 2019 et 2020 ont été marqués par des coupes de foin difficiles en raison du temps sec.

Plus de pluie que la normale

Selon les données d'Environnement et Changements climatiques Canada, le Bas-Saint-Laurent reçoit plus d'eau qu'à la normale depuis la fin du mois de mai.

Jusqu'à maintenant, la région a reçu de 50 à 85 millimètres de pluie, selon les secteurs.

Le météorologue pour Environnement et Changements climatiques Canada, Simon Legault, avance même que le secteur de Mont-Joli a reçu environ 130 millimètres d'eau au cours des dernières semaines.

« Depuis la mi-mai, on a reçu passablement plus de pluie que la normale. » — Une citation de Simon Legault, météorologue chez Environnement et Changements climatiques Canada

La moyenne mensuelle des précipitations au Bas-Saint-Laurent au mois de juin se situe à un peu moins de 100 millimètres de pluie.

Moyenne de précipitations au Bas-Saint-Laurent Moyenne de précipitations au Bas-Saint-Laurent Année Précipitations enregistrées (millimètres) Juin 2019 50-60 mm Juin 2020 45-50 mm Juin 2021 70-105 mm Juin 2022 50-85 mm Normale pour juin 100 mm

Il y a une bonne différence avec les années passées [où on a eu] des mois de printemps qui étaient plus secs. Lorsqu'on part déjà avec une certaine sécheresse au début de l'été, c'est plus difficile. Présentement, on a accumulé beaucoup d'eau. Les sols sont assez bien hydratés en ce moment , ajoute-t-il.

Simon Legault mentionne que d'autres régions du Québec comme le Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Centre-du-Québec, la Gaspésie et la Côte-Nord ont elles aussi enregistré des précipitations plus abondantes que la moyenne ces derniers temps.

De la pluie est encore prévue pour les prochains jours dans la région, mais selon les prévisions d'Environnement et Changements climatiques Canada, le soleil devrait refaire une apparition au Bas-Saint-Laurent au début de la semaine prochaine.