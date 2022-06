La Smoky Lake Tree Nursery, au nord-est d'Edmonton est une des cinq pépinières membres de la coopérative de producteurs Coast to Coast Forestry. Le groupe est l’un des principaux producteurs de semis de l’Alberta et fournit 55 millions de plants par année, soit un peu moins de 10 % de la production canadienne.

Les ambitions du fédéral pour le reboisement tardent cependant à s’y matérialiser. Aucun des 1 million à 12 millions de plants d'arbres qui poussent à Smoky Lake n’est destiné au programme des 2 milliards d’arbres.

La majorité de ce qu’on produit est destinée à des compagnies privées dans l’industrie forestière ou dans le secteur pétrolier et gazier pour des projets de restauration , explique le sylviculteur Scott Formaniuk.

Comme plusieurs, il applaudit les ambitions d’Ottawa, mais déplore le manque de clarté sur les prochaines étapes du processus. L'initiative découle d'une promesse électorale faite en 2019. Ottawa prévoit que le programme coûtera 3,2 milliards de dollars.

En 2021, la coopérative a fourni environ 150 000 arbres pour un projet financé par le programme des 2 milliards d’arbres. Scott Formaniuk explique cependant que ces semis provenaient de la réserve que la coopérative plante chaque année pour des projets de dernière minute. Coast to Coast attend encore de savoir si elle sera retenue pour un projet en 2022.

Chargement de l’image Il faut attendre entre un et trois ans, en fonction des essences et des méthodes de production, avant que les semis ne soient prêts à planter. Photo : Radio-Canada / François Joly

Près de 600 millions d’arbres sont plantés annuellement au Canada. Les pépinières devront donc rapidement augmenter leur production annuelle de 40 % pour atteindre les objectifs du gouvernement Trudeau en 2030.

On ne va pas investir autant d’argent pour construire ce genre d’infrastructure sans garantie d’avoir des contrats à long terme , explique cependant Scott Formaniuk, qui précise soutenir entièrement les objectifs du programme.

Une fois l’équipement en place, il faut attendre de un à trois ans, en fonction des essences et des méthodes de production, avant que les semis ne soient prêts pour la transplantation.

Personne ne va faire des plants forestiers en espérant les vendre plus tard , ajoute Stéphane Boucher, président de l’Office des producteurs de plants forestiers du Québec.

La porte-parole du ministère des Ressources naturelles du Canada, Mirabelle Ibalanky, répond cependant qu’un appel d’offres pour des contrats à long terme a été lancé.

Le programme a reçu plus de 200 propositions dans le cadre de cet appel concurrentiel et est en train d'évaluer ces demandes par l'entremise de groupes d'experts. À la suite de ce processus, RNCan sera en mesure de signer des accords pluriannuels, jusqu’en 2031, avec les bénéficiaires afin d'appuyer des projets de plantation d'arbres à long terme.

L’Association canadienne des pépinières et des paysagistes indique que les discussions avec Ottawa progressent, mais qu’une augmentation massive de la production sans garantie de contrat représente un risque important pour les pépinières.

Scott Formaniuk croit cependant qu’il faudra environ 2 ans pour construire les serres, un délai qui pourrait s’étirer en raison des problèmes d’approvisionnement.

Des ententes doivent également être signées avec les provinces qui ont juridiction sur la forêt. Des discussions sont notamment en cours avec le Québec et l’Alberta.

Se protéger des risques à long terme

Plusieurs producteurs craignent de plus d’investir dans de l’équipement qui deviendra obsolète une fois le programme terminé.

Augmenter de 10 % c’est une chose. Augmenter de 20 %, 30 %, 40 % ou 50 % c’est autre chose, précise Stéphane Boucher. On ne pourra pas aménager une pépinière pour arriver en 2030 et se faire dire qu’on retourne en arrière et que tout ce qu’on a investi n’a servi que quelques années.

« Soudainement on se retrouvait avec une capacité de production excédentaire et une compétition sans merci entre les producteurs. » — Une citation de Scott Formaniuk, sylviculteur, Coast to Coast Forestry

Chargement de l’image Scott Formaniuk explique qu'il faudra plusieurs années pour amortir le prix des nouvelles infrastructures. Photo : Radio-Canada / François Joly

Plusieurs producteurs demandent donc de l’aide du fédéral pour investir dans leurs équipements. Selon Stéphane Boucher, qui est également président-directeur général des Pépinières Boucher au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les subventions du gouvernement québécois ont aidé à accélérer la mécanisation du secteur. Il croit cependant qu’il reste encore des progrès à faire dans ce domaine.

L’inflation et le manque de main-d'œuvre sont également des sources d’inquiétude.

Sortir du moule forestier

Des 600 millions [d’arbres plantés chaque année], environ 595 millions sont des conifères , explique le coordinateur national du Centre national de semences forestières, Donnie McPhee. La vaste majorité est destinée à l’industrie forestière.

Il faut noter que le nouveau programme fédéral ne peut pas inclure des arbres qui auraient été plantés en vertu de réglementation déjà existante.

Ottawa souhaite de plus qu’une part significative des arbres plantés le soit à l’extérieur des régions normalement exploitées par l’industrie forestière. Cela comprend notamment la plantation d’arbres feuillus en milieu urbain.

Chargement de l’image Les graines pour les arbres doivent avoir été récoltées dans la même région où les arbres sont plantés. Photo : Radio-Canada / François Joly

Il n’existe cependant pas de chaîne de production capable de produire un tel volume d’arbres feuillus, surtout parce qu’il doit s’agir d’espèces locales adaptées à la région où elles seront plantées.

Le défi est pour le territoire non réglementé, ajoute cependant Donnie McPhee. Il y a peut-être des graines disponibles, mais elles ne sont pas nécessairement utilisables pour le 2 milliards d’arbres.

Le centre collabore donc avec des pépinières d’un peu partout au pays pour les aider à diversifier leur production.