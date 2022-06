La communauté du Restigouche se rallie derrière les employés licenciés par Hexo

Les maires d’Atholville, de Campbellton et de Tide Head ont rencontré la direction de l’usine d’Hexo, jeudi, pour en savoir plus sur l’avenir des employés actuels et des mesures mises en place pour aider les employés mis à pied.

Ça été une très bonne rencontre, avec beaucoup de transparence, je pense que c’est pas évident pour eux autres aussi. Cent-quarante-deux employés qui partent, ils veulent donner le plus d'encadrement possible , dit le maire d'Atholville Jean-Guy Levesque.

Celui-ci souligne la collaboration entre l’usine et les trois municipalités pour différentes initiatives possibles, telles qu’un salon-carrière ou un partenariat avec Travail NB, pour aider les nombreux travailleurs qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain.

« On veut travailler avec Hexo pour s’assurer que ces familles-là, ces hommes et femmes sont bien, qu’il y a quelque chose pour eux à la fin de la journée. » — Une citation de Ian Comeau, maire de Campbellton

Hexo a confirmé mercredi la mise à pied de 142 employés dans le but de réduire les dépenses opérationnelles, face à une surproduction du produit qui ne trouve pas preneur.

L’usine emploie maintenant 108 personnes, elle comptait environ 400 travailleurs en 2018.

Des entreprises locales à la rescousse

Dany Roy, copropriétaire de VC Rénovations DKI, trouve déplorable que 142 personnes aient perdu leur emploi dans une une petite région, tissée serré comme le Restigouche.

Quelques heures après l’annonce des mises à pieds, il a publié un message sur Facebook, invitant les gens à considérer un emploi dans son entreprise, car il a toujours besoin d’employés .

J’ai pensé à envoyer un message et ce que j’ai vu, il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont fait la même chose, ce qui est bien pour ces 142 personnes-là, qui puissent trouver autre chose aussi vite que possible , dit-il.

Et le téléphone n’a pas tardé à sonner dans son entreprise spécialisée en construction et en rénovation .

On a eu des réactions immédiatement, on a eu des appels, on a fait des entrevues, on en a qui commencent lundi à travailler pour nous autres, je dirais je vais avoir entre 7 et 10 employés qui vont commencer lundi, pas tous de chez Hexo, mais entre autres, ça a créé un engouement pour les gens de la population du Restigouche , explique Dany Roy.

Il espère qu’il pourra aider certaines personnes à garder une stabilité parce qu’ils n’auront pas à déménager pour trouver un autre emploi.

Le maire de Campbellton a lui aussi vu plusieurs entreprises lancer un appel aux travailleurs d’Hexo sur les médias sociaux et se réjouit de voir que la communauté se rallie derrière eux.

C’était touchant de voir que la communauté d'entreprises a réagi immédiatement pour répondre à cette annonce négative , lance-t-il.

Quel avenir pour Hexo à Atholville?

Le maire d’Athoville reste confiant, mais fait preuve d’un optimisme prudent.

Il y a beaucoup d'inconnus, ils sont très honnêtes avec ça , lance-t-il, en ajoutant que la direction de l’usine précise que les employés font un travail remarquable et un produit de qualité.

Ils vont diminuer la quantité de production, mais ils sont très optimistes que l’usine va demeurer en place , ajoute le maire Jean-Guy Levesque.

Même si la direction de l’usine à Atholville est optimiste face à son avenir, le maire précise que des décisions d’actionnaires pourraient contrecarrer les plans. En attendant, il assure que la municipalité propose sa collaboration pour aider l’entreprise et les travailleurs.

L’avenir, on le saura dans les prochains mois , dit le maire.

Radio-Canada Acadie n'a pas été en mesure d'obtenir des réactions des travailleurs touchés, car ils sont soumis à une entente de confidentialité avec l'entreprise.

D’après les informations de Serge Bouchard