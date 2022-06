Les terrains de camping du parc national de l’Î.-P.-É. pris d’assaut

Ils arrivent en nombre. Ils se pressent devant les barrières du parc national de Cavendish. Les premiers campeurs ont fait leur arrivée au terrain de camping de Cavendish. Qu'ils viennent de l'île, des maritimes, de l'Ontario, du Québec ou même des États-Unis, ils avaient tous hâte d'être ici.

David Small est venu avec sa femme et son fils depuis Charlottesville en Virginie, aux États-Unis pour profiter des plages de l'Île-du-Prince-Édouard. Un moment qu'il attendait avec impatience. On a planifié notre voyage dans les maritimes avant la pandémie, notre fils voulait particulièrement venir ici à l'île , explique-t-il.

Comme lui, ils étaient 60 campeurs sur le terrain de camping de Cavendish le jour de l'ouverture. Un intérêt marqué, qui ne surprend pas les responsables de Parcs Canada.

Cela se ressent du côté des réservations. Déjà 75 % des sites du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard sont réservés pour cette saison. Un chiffre qui monte à 90 % pour les mois de juillet et d'août. Il y a généralement une tendance de réservation plus haute qu'à la normale à ce point de la saison. 75 % de nos emplacements sont déjà réservés pour cette saison, explique-t-il.

Les visiteurs, comme David Small et sa famille, ont dû s'y prendre à l'avance afin de s'assurer d’un bon site.

« On s'est levé très tôt afin d'être certain d'avoir un bon emplacement, nous avons réalisé en arrivant que nous avions fait le bon choix. La vue sur le [Golfe du] Saint-Laurent est géniale. »

Pour accommoder les touristes, Parcs Canada a fait de nombreux travaux. Depuis 2019 et la tempête Dorian, le terrain de camping de Cavendish a été reboisé. Les terrains au bord de l'eau ont été fermés et seront déplacés de l'autre côté de l'entrée.

JoëlMckinnon explique que 20 nouveaux sites de camping seront construits de l'autre côté de l'entrée. Les travaux se termineront au courant de l'été. Les sites seront disponibles à la réservation en 2023 . Ces travaux font partie de notre projet. Celui d'éloigner les sites de la côte. Ces sites seront d'avantages protégés face aux futures tempêtes , assure-t-il.

Parcs Canada a souhaité aussi moderniser l'expérience des campeurs. Deux nouveaux bunkies ont été ajoutés. De plus, pour la première fois dans la province, trois sites de camping tout équipés ont été installés sur le terrain de Stanhope.

Cela donne une opportunité pour les personnes qui n'ont pas d'équipement et qui veulent malgré tout profiter d'une expérience de camping à l'Île-du-Prince-Édouard , explique Joël Mckinnon.

Des nouveautés qui attirent les campeurs. Des visiteurs qui ne souhaitent pas se priver, malgré l'inflation. C'est le cas de Mathieu Favreau et de sa compagne, venu de Québec.

« C'est certain que l'on a fait le saut quand nous sommes arrivés à la pompe, mais non tu sais, c'est les vacances alors on les prend. On paie et on les prend pareil. »