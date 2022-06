Une quarantaine de spectacles, dont ceux de Lisa LeBlanc, Clay and Friends et Diane Dufresne, seront présentés dans différents lieux de la municipalité de 800 habitants. Un total de 15 scènes intérieures et extérieures ont été aménagées dans le village.

L'événement marque le commencement de l'été et l'éclosion d'un achalandage qui contraste avec celui de l'hiver dans le village de Tadoussac. Déjà en matinée, le maire de Tadoussac, Richard Therrien, remarque que le village s’anime. On commence à avoir des touristes en quantité , dit-il à l’émission Bonjour la Côte.

Le grand public pourra aussi découvrir des artistes de la relève comme la Nord-Côtière Kanen, première Révélation artiste autochtone des Révélations Radio-Canada.

Après deux ans de pandémie, le directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac, Julien Pinardon, se réjouit du retour à la normale de l'événement, qui engendre des retombées économiques importantes en Haute-Côte-Nord.

Chargement de l’image Julien Pinardon est le directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Les chiffres qu'on avait avant la pandémie tournaient autour du million de dollars. C'est en plus du million de dollars du budget du festival qui retombe aussi en grande partie dans la collectivité, que ça soit en termes de logement pour les artistes ou de dépenses, puisqu'on essaye de centraliser les dépenses dans les commerces ou dans la région , affirme-t-il.

Des nouveautés à découvrir

Parmi les nouveautés, le festival propose cette année une nouvelle scène extérieure près de l'église. Ce sera également le retour des spectacles présentés dans les commerces de Tadoussac. Les festivaliers pourront aussi déguster des bières de la Côte-Nord grâce à un partenariat entre le Festival et les microbrasseries de la région.

Il va y avoir plusieurs sortes de bières différentes dans les différents bars du festival à déguster, à découvrir. Donc ça, c'est aussi une belle collaboration de la région puis des fournisseurs et entreprises locales , raconte Julien Pinardon.

En plus des hôtels et des auberges, la Municipalité a ajouté des emplacements de camping pour héberger le plus de festivaliers possible.

On a des campings réguliers dans le village de Tadoussac et deux campings improvisés en accord avec la Municipalité et le Festival pour permettre aux gens de s’héberger , explique le maire du village.

Des constables parcourent les lieux pour faire des vérifications et s’assurer que les festivaliers respectent les emplacements réservés au camping et conservent l’endroit propre.

Avec les informations de Xavier Lacroix