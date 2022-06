Santé : un portail lancé uniquement en anglais déçoit des organismes francophones

La COVID longue se caractérise par des symptômes persistants liés à la COVID-19, trois mois après l'infection. Les Manitobains vivant avec cette maladie peuvent désormais trouver des ressources en anglais sur le nouveau site Internet. Soins communs Manitoba précise que le portail sera disponible en français dans les prochaines semaines.

La Société de la francophonie manitobaine (SFM) se dit déçue.

Le directeur général de l'organisme porte-parole de la communauté francophone, Daniel Boucher, affirme qu'il est important que cet outil soit disponible en français car il concerne le domaine de la santé, donc la sécurité des citoyens.

Cette situation est inadmissible , selon Daniel Boucher, qui ajoute que c'est difficile de comprendre pourquoi ils ne peuvent planifier les deux en même temps .

La SFM a demandé à la province de corriger le tir.

Du côté de Santé en français, Annie Bédard note que la province est pourtant sensibilisée à cet enjeu.

« Lorsqu'on parle à la haute direction, les gens semblent comprendre, mais on dirait que les consignes, les directives, les politiques et les stratégies qui sont développées ne descendent pas et qu'on atteint un plafond de verre. »