La Société canadienne-française de Prince Albert veut assurer sa relève

Selon la directrice générale de la SCFPA , Soraya Ellert, plusieurs projets seront mis sur pied cet automne avec la collaboration de l’Association jeunesse Fransaskoise (AJF) pour attirer plus de jeunes.

« Il y a plein de projets sur lesquels on travaille pour avoir une plus grande implication des jeunes. On veut penser à la relève. »