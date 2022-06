Les syndiqués de la cimenterie McInnis s’entendent avec la partie patronale

Les employés ont voté en matinée lors d'une assemblée organisée par le Syndicat des Métallos.

Le contrat de travail a été approuvé à l'unanimité par les travailleurs de la carrière, tandis que ceux de la cimenterie l’ont fait dans une proportion de 75 %.

Deux séances de négociations ont eu lieu les 13 et 14 juin afin d'en arriver à cette entente.

Ça a été deux journées fort constructives qui ont mené à ce qu’on voulait avoir , explique le représentant syndical pour le Syndicat des Métallos en Gaspésie, Éric Matte.

De nombreuses bonifications

Plusieurs bonifications se retrouvent dans la nouvelle convention collective de trois ans, qui entrera officiellement vigueur dans quelques semaines.

À partir du 1er décembre 2021, c’est une augmentation sur le taux horaire de 6 %. Par la suite, on parle, en 2022 et 2023, d’augmentations de 3,25 % du taux horaire. On a aussi majoré le régime de retraite de 1 % par année. À la fin de la convention collective, le régime de retraite va être bonifié de 3 % , indique M. Matte.

La prime de fin de semaine passera également de 2 $ à 6 $ d'ici la troisième année du contrat.

« Les gros enjeux étaient surtout monétaires, c’est ce qui a fait que ça a pris un peu plus de temps pour qu’on s’entende. » — Une citation de Éric Matte, représentant syndical, Syndicat des Métallos

Chargement de l’image La convention collective prendra fin en novembre 2024 (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Quelques points normatifs, en lien avec la sous-traitance et l'ancienneté, ont également été modifiés et améliorés.

On est venu mettre des balises un petit peu plus claires pour encadrer la sous-traitance , affirme-t-il.

Selon Éric Matte, ce contrat de travail est avantageux pour l'employeur Ciment St-Mary's, les travailleurs et la région.

« On est bien contents. C’est de bonnes augmentations de salaire qui vont être redistribuées dans la région de la Gaspésie, alors on peut dire que c’est bon pour l’employeur, les travailleurs et pour la région. » — Une citation de Éric Matte, représentant syndical, Syndicat des Métallos

Il rappelle que la convention collective qui touche les 96 salariés était échue depuis le 31 novembre 2021.

Des mobilisations qui portent leurs fruits

En mai dernier, les syndiqués s'étaient dotés d'un mandat de grève à la suite du second rejet de l'offre proposée par l'employeur.

M. Matte soutient que les différentes actions menées par les travailleurs ont fait pression sur l'employeur.

Les gens étaient mobilisés. Il y avait des enjeux qu’on a été capable d’avoir justement avec la mobilisation des travailleurs qui avaient un mandat fort , confirme-t-il.

« Le mandat était clair pour nous et quand on l’a amené à la table, ils ont compris que ce n’était pas un bluff. » — Une citation de Éric Matte, représentant syndical, Syndicat des Métallos

Chargement de l’image L'entreprise Ciment McInnis regroupe 96 syndiqués affiliés au Syndicat des Métallos (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Si l’entente de principe avait été rejetée lors du vote jeudi, les salariés auraient immédiatement déclenché une grève générale.