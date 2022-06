L’haltérophile franco-ontarienne Naza Grant s’approche de l’équipe nationale

Je ne suis pas une personne vraiment nerveuse. Mais la journée même, je deviens vraiment nerveuse. C’était beaucoup de pression et je paniquais à l’intérieur , raconte l’adolescente de 16 ans, qui a participé à son deuxième championnat national junior d'haltérophilie en début juin.

Elle a récolté trois médailles dans la classe des 87 kilogrammes, dont une médaille d’or à l’arraché, durant la compétition qui a eu lieu du 4 au 5 juin à La Prairie, au Québec.

Chargement de l’image Naza Grant a fini deuxième au total dans la catégorie des 87 kilogrammes. Photo : Courtoisie Club d'haltérophilie de Kapuskasing

Contrairement à sa première participation, l’équipe ontarienne d’haltérophilie a été sélectionnée plutôt que formée par tous les athlètes qui souhaitent en faire partie. Présentement, Naza Grant est classé quatrième en Ontario chez les athlètes juniors et détient deux records provinciaux dans la catégorie des 81 kilogrammes.

Un pas de plus vers la scène mondiale

Naza a gravi plusieurs sommets durant son deuxième championnat canadien junior. Elle a battu deux records personnels, est passée de l’argent à l’or à l’arraché et prouvé la force qu’elle a gagnée en se consacrant totalement à l’haltérophilie.

Avant la saison nationale, je me suis beaucoup renforcée. Je me suis entraînée pour être plus forte et j’ai battu des records personnels , partage-t-elle.

Chargement de l’image Naza Grant a récolté trois médailles d'argent au Championnat canadien junior en 2021. Photo : Radio-Canada / Christophe Simard

Elle s’est surprise elle-même en brillant à ce niveau, en ajoutant 16 kilogrammes (35 livres) à son total comparativement à l’année dernière.

« Je m’attendais d’y aller et à faire de mon mieux. Je ne pensais pas que j’aurais accompli tout ce que j’ai accompli. Je suis vraiment contente et reconnaissante. » — Une citation de Naza Grant, haltérophile amatrice

Pour se tailler une place avec l’équipe nationale, le total des levés d’un haltérophile doit être élevé. Naza Grant est à 19 kilogrammes (42 livres) d’atteindre le seuil de sa catégorie pour les compétitions internationales de niveau un.

Ç’a l’air d’aller dans la bonne direction. Je ne sais pas trop quelle sera la prochaine étape, mais je vais continuer à me renforcer, me qualifier pour d’autres compétitions et un jour, Équipe Canada, pour me rendre aux Olympiques , affirme-t-elle.

L’importance du cerveau

En l’espace d’un an, elle est passée d’une compétition nationale virtuelle, à laquelle elle a participé à partir du garage de son entraîneuse, à un événement devant une foule.

Quand je commençais à me réchauffer en arrière, dans une salle, là j’étais comme : 'Là, je n’ai pas le choix, il nomme mon nom et il faut que je performe', se souvient-elle.

Chargement de l’image Naza Grant sera en 11e année à l'école secondaire catholique Cité des Jeunes à l'automne. Photo : Radio-Canada / Christophe Simard

La présence de spectateurs lors de la compétition a transformé l’atmosphère dans la salle. Si elle se sent à l'aise devant un public lorsqu’elle porte des patins, Naza a tout fait pour ne pas être intimidée durant ses épreuves.

Je ne pense vraiment à rien. Je pense juste à ce que mon entraîneur me dit et mes points de repère , explique-t-elle.

Le déconfinement de la province lui a permis de prendre la route et de prendre part à des compétitions dans le Sud de l’Ontario, durant lesquelles elle a pu gagner beaucoup plus d’expérience , ce qui l’a mentalement préparé pour un gros moment comme ça

Sa communauté derrière elle

Naza Grant s’est attiré beaucoup d’attention grâce à ses exploits, d’abord sur patins et ensuite dans la salle d’entraînement.

Tout au long de son parcours, la mère de Naza était là pour la suivre et partager ses aventures avec ses amis et proches à Kapuskasing.

Je suis habitué grâce au patinage artistique. Ma mère publie tout sur Facebook , partage Naza en riant.

Chargement de l’image Naza Grant a pu rencontrer les entraîneurs Maya et Clance Laylor de LPS Athletic lors d'un récent voyage dans le Sud de l'Ontario. Photo : Courtoisie Natacha Grant

« Il y a beaucoup de monde qui me suivait du patinage artistique et là ils ont transféré à l’haltérophilie. C’était vraiment cool de voir tout le monde qui me soutient et les beaux commentaires », poursuit-elle.