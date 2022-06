Les cours de natation à domicile, une denrée rare

L’entreprise M’Leau comptera bientôt 300 clients. Fondée il y a un peu plus de deux ans, l’entreprise a connu un essor fulgurant. Les cours de natation étaient initialement offerts qu’à Trois-Rivières, alors qu’ils sont dorénavant disponibles en Mauricie, au Centre-du-Québec et en Estrie.

Chaque année, on double notre clientèle, mais pour l’été 2022, il y a vraiment un gros boom , raconte la fondatrice de M’Leau, Marie-Laurence Godin.

Un succès que l’athlète canadienne attribue au contexte pandémique, mais aussi aux dernières semaines.

La mentalité des gens a changé pendant la pandémie. Les gens sont bien chez eux, ils veulent avoir le service dans leur cour. Ça leur économise du temps. Il y a aussi la fermeture des piscines municipales qui aide , croit Marie-Laurence Godin.

En effet, seulement la moitié des piscines extérieures seront ouvertes cet été à Trois-Rivières, faute de sauveteurs.

Un camp de jour aquatique a également été annulé pour la même raison, touchant 175 enfants.

Les cours de natation à domicile se sont donc révélés une alternative pour plusieurs familles, dont celle de Stéphanie Roy, dont les deux garçons suivent des cours avec M’Leau.

On sait à quel point c'est difficile d'avoir des sauveteurs dans la région. On se trouvait déjà chanceux, mais là, on se trouve encore plus chanceux. Ça fait des jaloux parmi les amis et la famille! , raconte la maman d'Alex et Eli Renaud.

« Je suis contente parce que je vois que mon concept fonctionne. Il y a des familles de Montréal, de Québec, de Gatineau aussi qui veulent notre service. Je dis non pour l'instant, mais éventuellement, on pourrait ouvrir d'autres régions. » — Une citation de Marie-Laurence Godin, fondatrice de M’Leau

Marie-Laurence Godin songe même à embaucher de nouveaux moniteurs pour desservir d’autres régions du Québec.

Un manque de cours de natation, des impacts à long terme

La situation soulève toutefois des craintes à l’Association de sauvetage du Québec, car la disponibilité et les coûts rendent les cours privés peu accessibles.

Le directeur général de l’association, Raynald Hawkins, estime que le manque de formations pourrait engendrer une augmentation des noyades. La fermeture de la piscine de l’Université du Québec à Trois-Rivières pendant deux ans est problématique, selon lui.