Importante opération policière au Centre-du-Québec en lien avec du terrorisme néonazi

Deux perquisitions sont en cours à Saint-Ferdinand et à Plessisville, au Centre-du-Québec en lien avec une enquête ciblant des individus présumément associés au groupe terroriste Division Atomwaffen.

Ce groupe, inscrit à la liste des entités terroristes depuis 2021 au Canada, appelle à la violence contre les groupes raciaux, ethniques et religieux, et vise également les informateurs, les policiers et les bureaucrates.

C'est un groupe d'affiliation d'extrême droite, que l'on pourrait qualifier d'allégeance néonazie. Deux perquisitions sont en cours dans des résidences. On a un important déploiement policier, c'est-à-dire environ 60 enquêteurs sur place, en plus d'avoir l'assistance du groupe tactique d'intervention, du maître chien et d'autres services de supports dont la Sûreté du Québec , explique le porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le sergent Charles Poirier.

Le poste de commandement de la GRC est également sur place.

La sécurité du public n'est pas menacée et les lieux sont sécurisés , assure-t-il.

Chargement de l’image Des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont intervenus à St-Ferdinand et Plessisville et ont perquisitionné une division du groupe terroriste AtomWaffen. Photo : Radio-Canada / Twitter GRC

D'autres perquisitions seraient à venir selon la GRC. Aucune arrestation ni dépôt d'accusation ne seront faits aujourd'hui, soutient le sergent Poirier. Mais ça pourrait venir en fonction de ce qu'on pourrait trouver. Les enquêteurs seront sur place pendant plusieurs heures.

Le porte-parole de la GRC n'a pas voulu donner plus d'informations pour ne pas nuire à l'enquête.