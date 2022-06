François Legault lève la première pelletée de terre pour la maison des aînés à Baie-Comeau

Le premier ministre François Legault, en compagnie du ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, et de la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Manon Asselin, ont procédé à une première pelletée de terre symbolique jeudi matin pour souligner le début des travaux de la maison des aînés de Baie-Comeau.

Les travaux pour construire la maison des aînés à Baie-Comeau ont débuté le 24 mai sur un terrain de la rue Jalbert.

Contrairement à ce qui avait d'abord été estimé par le CISSS , la durée des travaux pour la maison des aînés de Baie-Comeau devrait durer 60 semaines, pour une ouverture prévue maintenant à l’automne 2023, selon la Société québécoise des infrastructures (SQI).

Chargement de l’image Le premier ministre François Legault, entouré du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien et de la PDG du CISSS de la Côte-Nord, Manon Asselin. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

La résidence pourra accueillir 48 personnes, soit 36 personnes âgées et 12 personnes qui ont une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l’autisme.

Un passage remarqué

François Legault est de passage à Baie-Comeau depuis mercredi. Il a entre autres annoncé la candidature d’Yves Montigny pour la Coalition Avenir Québec CAQ) dans la circonscription de René-Lévesque.

En entrevue au micro de Radio-Canada jeudi matin, le premier ministre a également commenté des dossiers importants pour la Côte-Nord : le pont à l’embouchure de la rivière Saguenay, le transport aérien régional et le développement des communautés autochtones.

Chargement de l’image Le premier ministre François Legault a déclaré qu'il «avait besoin d’Yves Montigny à Québec» lors de son passage à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada

Questionné au sujet de la pénurie de main-d'œuvre et du recours aux agences privées pour combler le manque de personnel au CISSS de la Côte-Nord, le premier ministre soutient qu'il souhaite que les centres de santé n'aient éventuellement plus à devoir utiliser les services des agences.

Il aimerait que ce soit tout du personnel qui travaille pour le CISSS , pour le réseau de la santé.

Dans les maisons des aînés, il y a beaucoup de préposés aux bénéficiaires, on a réussi à développer une formation rapide en trois mois. On a augmenté les salaires. Les infirmières, c'est effectivement un grand défi. C'est plus de trois à cinq ans former une infirmière , reconnaît François Legault.

Pour l’année 2021-2022, les coûts de la main-d'œuvre indépendante au CISSS de la Côte-Nord sont estimés à 84 millions $, alors que pour l’année 2015-2016, ils étaient de 7 millions $, selon les données du CISSS .