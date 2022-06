OK Computer, album phare de Radiohead, fête ses 25 ans

L’album OK Computer, considéré par plusieurs comme le chef-d'œuvre de Radiohead, célèbre cette semaine son quart de siècle. Lancé le 16 juin 1997 au Royaume-Uni et le lendemain au Canada, l’opus est arrivé comme une bombe dans l’univers de la pop britannique, marquant aussi une cassure avec les deux premiers albums du groupe.

Wow, cela paraît bien lointain… 1997 appartient à une autre époque. Nous n’étions que des jeunes avec une énergie et une concentration à toute épreuve. Pas de fêtes, juste le désir de s’améliorer , s’est rappelé Ed O’Brien, l’un des guitaristes du groupe, dans une publication Instagram le mois dernier.

Nous absorbions tellement de musique en dehors de notre truc alternatif avec des guitares… Bitches Brew [de Miles Davis], What’s Going On [de Marvin Gaye], Pet Sounds [des Beach Boys], Scott Walker…

OK Computer a été enregistré à St. Catherine’s Court, un manoir du 16e siècle dans la ville de Bath, au sud-ouest de l’Angleterre, propriété de l’actrice Jane Seymour. La majorité des chansons de l’album ont été enregistrées en direct, plutôt qu’instrument par instrument comme c’est souvent le cas en studio.

Je déteste faire des enregistrements fractionnés, parce que ce n’est juste pas naturel , a affirmé Ed O’Brien dans une entrevue avec le magazine Guitar Player en octobre 1997. Quelque chose de spécial se passe quand tout le monde jour ensemble . Plusieurs des segments vocaux de Thom Yorke sur l’album sont également des premières prises.

Un album en avance sur son temps

En plus de s’éloigner de ses prédécesseurs, Pablo Honey (1993) et The Bends (1995), sur le plan musical, OK Computer a également marqué un virage quant aux thèmes abordés dans les paroles. Cela n’est peut-être pas évident à l’écoute – Radiohead demeure un groupe fortement mélancolique –, mais le chanteur, Thom Yorke, affirmait à l’époque qu’il souhaitait s’éloigner des chansons aux propos moroses comme Creep.

Nous pourrions refaire un autre album moribond, triste, morbide et négatif, sur le plan des paroles, mais je ne veux vraiment pas faire cela , expliquait-il à Andy Richardson du magazine NME en 1995, avant d’enregistrer OK Computer. J’essaie d’écrire toutes les choses positives que je vois ou que j’entends.

Sans que ce soit un album concept à part entière, plusieurs chansons d’OK Computer traitent de la technologie et du sentiment d’isolement qu’elle peut engendrer; un thème d’avant-garde à l’heure où le World Wide Web était relativement nouveau.

J’avais l’impression de vivre à une époque de surabondance d’information, ce qui est ironique, parce que c’est tellement pire maintenant , a affirmé Thom Yorke dans une entrevue avec le magazine NME en 2017.

La paranoïa que je ressentais à l’époque était plus liée à la manière dont les personnes interagissaient, mais j’utilisais la terminologie de la technologie pour l’exprimer. Tout ce que j’écrivais était en fait une façon de se reconnecter aux autres êtres humains, lorsqu'on est toujours en transit.

Encore aujourd’hui, OK Computer est considéré comme l’un des albums les plus marquants des années 1990. Il est le 42e des 500 meilleurs albums de tous les temps selon le magazine Rolling Stone et occupe la 2e place parmi les 200 meilleurs albums sortis entre 1996 et 2021 dans un classement établi par les lecteurs et lectrices du magazine Pitchfork.